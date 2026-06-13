Lợi ích sức khỏe và những lưu ý quan trọng khi ăn tôm hùm thường xuyên 13/06/2026 16:32

(PLO)- Tôm hùm là nguồn protein nạc cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin B12, selen, kẽm và axit béo omega-3.

Ăn tôm hùm thường xuyên giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chức năng não, tuyến giáp và hệ miễn dịch. Dù là một phần của chế độ ăn lành mạnh, hàm lượng natri cao trong tôm hùm có thể là mối lo ngại với một số người.

Tôm hùm chứa axit béo omega-3 giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Ảnh: AI.



Cung cấp nguồn protein nạc

Một khẩu phần tôm hùm nấu chín vùng phía Bắc nặng 3 ounce (oz) cung cấp khoảng 16 gram (g) protein. Protein rất cần thiết cho cơ bắp, xương, da và các chức năng hoạt động bình thường của cơ thể.

Tôm hùm cũng có hàm lượng chất béo và cholesterol tổng thể thấp hơn so với một số loại protein phổ biến khác như thịt bò, trứng nguyên quả, thịt lợn và thịt gà.

Chứa các dưỡng chất tốt cho tim mạch

Tôm hùm chứa axit béo omega-3 giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Dưỡng chất này còn giúp giảm viêm và có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Tôm hùm có hàm lượng cholesterol khá cao. Tuy nhiên, cholesterol trong thực phẩm không ảnh hưởng nhiều đến cholesterol trong máu mà ảnh hưởng này chủ yếu đến từ chất béo bão hòa. Trong khi đó, tôm hùm lại có hàm lượng chất béo bão hòa thấp.

Hỗ trợ chức năng não và hệ thần kinh

Tôm hùm chứa các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh, bao gồm:

Vitamin B12: Cần thiết cho hoạt động của não bộ, hệ thần kinh và quá trình hình thành hồng cầu.

Axit Docosahexaenoic (DHA): Một loại axit béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Choline: Chất giúp hỗ trợ sức khỏe nhận thức và tinh thần.

Cung cấp các khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe tuyến giáp và hệ miễn dịch

Tôm hùm chứa các khoáng chất quan trọng sau:

Iốt: Rất quan trọng đối với hormone tuyến giáp, cần thiết cho tốc độ trao đổi chất và duy trì sức khỏe tế bào.

Selen: Hỗ trợ chức năng miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Đồng: Giúp sản sinh hồng cầu và bạch cầu, hỗ trợ phát triển não bộ, sức khỏe miễn dịch và giúp xương chắc khỏe.

Góp phần vào lượng natri tiêu thụ

Một khẩu phần tôm hùm 3 ounce chứa khoảng 20% lượng natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày. Điều này cần được xem xét khi lên kế hoạch thực đơn để cân bằng tổng lượng natri trong ngày.

Nếu bạn đang theo chế độ ăn ít muối, bạn nên hạn chế tần suất ăn tôm hùm. Điều này đặc biệt lưu ý nếu bạn mắc một số bệnh lý như huyết áp cao.

Ai nên cẩn trọng khi ăn tôm hùm?

Tôm hùm nhìn chung tốt cho sức khỏe nhưng có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy cân nhắc những điều sau trước khi thêm loại hải sản này vào chế độ ăn:

Lượng natri tiêu thụ: Do hàm lượng natri tương đối cao, những người theo chế độ ăn ít natri nên lưu ý đến lượng tiêu thụ của mình.

Dị ứng: Cá và động vật có vỏ như tôm hùm là những chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến. Khoảng 2% người ở Hoa Kỳ bị dị ứng với động vật có vỏ trong đời.

Thủy ngân và các chất độc khác: Tôm hùm có hàm lượng thủy ngân ở mức trung bình, cao hơn so với các loại động vật có vỏ khác. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên hạn chế ăn.

Những cách ăn tôm hùm tốt cho sức khỏe hơn

Tôm hùm có thể được mua dưới nhiều hình thức như tươi sống, đóng hộp, nguyên con đã nấu chín, thịt tách vỏ, đông lạnh hoặc phi lê.

Bạn nên tránh thêm các chất béo bão hòa từ bơ, sốt mayonnaise hoặc các loại sốt kem khi chế biến. Đặc biệt, không ăn gan tôm hùm (phần chất mềm màu xanh lục trong khoang bụng) vì đây là nơi có thể tích tụ các chất gây ô nhiễm từ môi trường. Hãy nấu chín kỹ tôm hùm để ngăn ngừa các bệnh do thực phẩm gây ra, trong đó hấp và luộc là những phương pháp an toàn.

Một số cách chế biến và thưởng thức tôm hùm lành mạnh bao gồm:

Luộc và dùng kèm với một ít bơ.

Chế biến trong món súp chowder.

Hấp với nước sốt giấm.

Nướng với chanh và thảo mộc.

Ăn kèm với nước sốt ít béo.