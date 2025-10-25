Ăn tôm thường xuyên có làm tăng cholesterol máu? 25/10/2025 09:00

(PLO)- Tôm chứa cholesterol, nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol trong máu như người ta từng nghĩ.

Nghiên cứu hiện tại cho thấy tôm có thể không ảnh hưởng đến mức cholesterol của bạn như các chuyên gia từng nghĩ, bởi vì có sự khác biệt giữa thực phẩm chứa cholesterol và thực phẩm làm tăng cholesterol.

Tôm chứa cholesterol, nhưng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol trong máu như người ta từng nghĩ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tôm có thể làm tăng cả Cholesterol "tốt" (HDL) và "xấu" (LDL)

Tôm có khoảng 161 mg cholesterol trong một khẩu phần 3 ounce (oz), đây là mức cao. Tuy nhiên, tôm có thể làm tăng mức lipoprotein mật độ cao (HDL) của bạn, loại này giúp cơ thể loại bỏ lipoprotein mật độ thấp (LDL).

Nồng độ LDL cao hơn trong máu có thể dẫn đến hình thành mảng bám trong mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim hoặc đột quỵ. Nhìn chung, ăn tôm thường xuyên sẽ không góp phần làm tăng tỷ lệ cholesterol HDL và LDL xấu.

Cơ thể điều chỉnh việc sản xuất, hấp thụ và phân hủy Cholesterol dựa trên lượng tiêu thụ

Khi bạn hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, cơ thể bạn sẽ cảm nhận được điều này. Nó báo hiệu cho gan sản xuất ít cholesterol hơn, hệ tiêu hóa hấp thụ ít cholesterol hơn và tăng cường phân hủy cholesterol. Bằng cách này, cơ thể bạn giúp đảm bảo bạn có đủ lượng cholesterol trong máu.

Thay thế thực phẩm giàu chất béo bão hòa bằng tôm có thể cải thiện cholesterol LDL

Tôm chỉ chứa khoảng 1 g chất béo trong một khẩu phần 3 oz và hầu như tất cả đều là chất béo không bão hòa. Các loại chất béo dẫn đến tăng LDL và nguy cơ tắc nghẽn động mạch là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Thực phẩm thường chứa nhiều chất béo bão hòa bao gồm bơ, thịt bò, đồ chiên, đồ nướng và kem. Nếu bạn thay thế những thực phẩm này bằng tôm, bạn có thể giảm được lượng LDL.

Người mắc chứng tăng cholesterol máu gia đình có thể nhạy cảm hơn

Hầu hết mọi người sẽ không thấy tác động lớn đến mức cholesterol trong máu khi ăn tôm. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ dân số có khuynh hướng di truyền đối với cholesterol cao (tăng cholesterol máu gia đình) và có thể nhạy cảm hơn với cholesterol trong thực phẩm, bao gồm cả tôm.

Nếu bạn bị tăng cholesterol máu do di truyền, hãy thảo luận về chế độ ăn uống phù hợp với bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Tôm tốt cho tim mạch

Tôm không chỉ ít chất béo không lành mạnh và nhiều chất béo "tốt" mà còn ít calo, nhiều protein và có axit béo omega-3 và selen, cả hai đều tốt cho tim của bạn.

Tôm cũng chứa chất chống oxy hóa astaxanthin, có thể làm giảm viêm và thậm chí giúp tăng cường động mạch. Một số bằng chứng cho thấy những người ăn tôm có thể có huyết áp thấp hơn, ít tích tụ trong động mạch hơn và ít mắc bệnh tim hơn những người khác.

Tôm nuôi và tôm đánh bắt tự nhiên có khác nhau không?

Hải sản nuôi có thể chứa nhiều omega-3 hơn so với hải sản đánh bắt tự nhiên, chủ yếu là do chế độ ăn uống của chúng. Một số loại tôm được xử lý bằng sunfit trong quá trình chế biến, nhưng chất phụ gia này phải được dán nhãn.

Trong một số trường hợp, tôm nuôi có thể đã được xử lý bằng kháng sinh hoặc có dư lượng kháng sinh. Kháng sinh trong môi trường và thực phẩm có thể dẫn đến sự lây lan của bệnh tật do tiếp xúc với kháng sinh làm tăng khả năng kháng kháng sinh.

Ăn bao nhiêu tôm là tốt?

Không có khuyến nghị cụ thể nào về lượng cholesterol trong chế độ ăn uống của bạn, nhưng các hướng dẫn hiện tại cho biết lượng cholesterol nên ở mức thấp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Hãy tìm những con tôm chắc, vỏ trong suốt, ít hoặc không có đốm đen. Nếu chúng có mùi tanh hoặc mùi giống amoniac, có thể chúng đã bị hỏng và không an toàn để ăn.