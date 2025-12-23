Chân dung Được 'đất bắc 620' – ông trùm đòi nợ thuê từ TP.HCM đến miền Tây 23/12/2025 14:31

(PLO)- Hồ Thành Được lập ra “hệ sinh thái” công ty mua bán nợ, quảng bá rầm rộ bằng các clip đòi nợ mang màu sắc giang hồ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai Hồ Thành Được (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài Được, cơ quan điều tra còn làm việc với Chu Đình Hợp, người đứng tên Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc; Nguyễn Hoàng Tiến, người đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620; Võ Thanh Hải, người đứng tên Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam cùng nhiều người liên quan.

Chỉ học hết lớp 9 trường làng

Theo điều tra, Được chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ, sau đó làm thuê cho các công ty đòi nợ. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, Được tách ra hoạt động riêng, lập các công ty “núp bóng” danh nghĩa mua bán nợ để đòi nợ thuê.

Hồ Thành Được bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Trong ba công ty mua bán nợ, Được điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620. Để hợp thức hóa pháp lý, Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến (có trình độ đại học) đứng tên giám đốc.

Dù học vấn thấp, Được lại tỏ ra rành rẽ các quy định pháp luật. Đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội tìm hiểu các nội dung liên quan đến tranh chấp dân sự, hợp đồng để đối phó. Được cũng được nhận xét là khéo ăn nói, có kinh nghiệm điều hành các nhóm đòi nợ chuyên nghiệp.

Công an cũng khởi tố với 19 người liên quan để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tạo dựng hình ảnh “giang hồ hiểu luật”

Để khuếch trương thanh thế, Được lập trang TikTok Được "đất bắc 620” và xây dựng hệ thống fanpage, website rầm rộ. Trên các trang này, Được và đàn em thường xuyên đăng clip phô trương lực lượng, xăm trổ, mặc đồng phục nhưng luôn khẳng định việc đòi nợ là “đúng pháp luật”.

Được, Thành, Tiến, Hải... tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tài khoản TikTok của Được có hơn 4 triệu lượt theo dõi với hàng loạt clip đạt chục triệu lượt xem. Được thường trực tiếp xuất hiện trước camera, thách thức con nợ kiện ra tòa. Chính cách thể hiện này khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty hợp pháp nên đã thuê xử lý các khoản nợ “khó đòi”.

Thực tế, Được tuyển cộng tác viên không cần trình độ, không ký hợp đồng mà ăn chia theo tỉ lệ tiền đòi được. Thông thường, Được hưởng 50%, phần còn lại chia cho các thành viên trực tiếp tham gia. Nhóm này ưu tiên tuyển người xăm trổ, vẻ ngoài dữ dằn để tạo áp lực tâm lý.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây của Được hoạt động từ TP.HCM đến các tỉnh miền Tây, miền Trung. Dù tuyên bố “tuân thủ pháp luật”, nhóm này liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân.

Công ty của Được được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nên được trang bị một số phương tiện, công cụ theo quy định. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, các công ty do Được đứng sau hoạt động từ TP.HCM đến nhiều tỉnh miền Tây, thậm chí vươn ra các tỉnh miền Trung. Nhiều clip ghi lại cảnh nhóm này xuất hiện tại Long An, Trà Vinh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Dù luôn tuyên bố “tuân thủ pháp luật”, song theo công an, nhóm của Được đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm ép buộc con nợ phải trả tiền, trong đó có việc liên tục gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của con nợ.

Võ Thanh Hải cũng bị công an khởi tố. Ảnh: CA

Từ đòi nợ đến cưỡng đoạt tài sản

Theo Công an TP.HCM, một thủ đoạn phổ biến của nhóm này là phân công người quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ. Các đoạn video sau đó được cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội, vừa để phô trương “thành tích”, vừa bôi xấu con nợ, tạo áp lực dư luận buộc nạn nhân phải trả tiền.

Nguyễn Hoàng Tiến được Được thuê mướn đứng tên Công ty đòi nợ 620. Ảnh: Công an cung cấp

Không ít con nợ là người làm ăn, kinh doanh, lo sợ việc bị đăng clip đòi nợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín, quan hệ làm ăn nên chấp nhận thỏa hiệp.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13-12-2025, Ban Chuyên án của Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 người liên quan trong đường dây do Được cầm đầu.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp sáu địa điểm, gồm trụ sở ba công ty mua bán nợ và nhà riêng của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, sáu xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ ba vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng trên địa bàn TP.HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 người về tội Cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi liên quan.

PC02 cho biết đang làm rõ vai trò của các chủ nợ thuê nhóm Hồ Thành Được đòi nợ. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đại diện PC02 cũng cảnh báo người dân khi có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, uy tín; khi phát sinh tranh chấp dân sự cần giải quyết theo con đường pháp lý, tránh thuê các nhóm đòi nợ trái phép để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý.