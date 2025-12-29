Bắt giữ 22 người trong ổ lừa đảo ở Campuchia 29/12/2025 08:00

(PLO)- Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu ở Campuchia lừa hơn 1.000 nạn nhân với số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Tối 28-12, Công an Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.

Lần theo manh mối từ không gian mạng

Khoảng tháng 6-2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo hoạt động xuyên Việt Nam – Campuchia – Myanmar, có dấu hiệu tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi.

Khu vực hoạt động của đường dây ở KK Park thuộc thành phố Myawaddy, Myanmar (đây là khu vực giáp biên với Thái Lan). Ảnh: CA.

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11-2025, Ban chuyên án đã làm rõ vai trò từng đối tượng, phương thức hoạt động, đủ căn cứ quyết định đánh sập toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát hình sự giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, công an nhiều địa phương, các đơn vị tại sân bay và cửa khẩu quốc tế. Một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn, xuyên biên giới được triển khai chặt chẽ, bí mật.

Trung tá Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án 0625L và chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân cấp rõ ràng, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lương Xuân Duyên (37 tuổi, trú Hải Phòng)- điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar và Phạm Văn Diệm (37 tuổi, trú Hải Phòng) – cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia. Nhóm này thuê văn phòng tại khu Lý Châu (TP Bà Vẹt) để tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Tổ chức tinh vi để "đánh" vào tâm lý và ham lợi nhuận

Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, các đối tượng thiết lập hệ thống máy móc, tài khoản ảo, sử dụng SIM rác để tiếp cận bị hại. Nhóm “sale” được giao nhiệm vụ tìm kiếm cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook, mạng xã hội; sau đó giả danh cán bộ hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu mua hàng gấp số lượng lớn.

Nhóm lừa hơn 1.000 nạn nhân đã bị bắt giam.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và ham lợi nhuận, các đối tượng yêu cầu giao dịch qua Zalo, dựng kịch bản mua thêm hàng hóa để hưởng “hoa hồng”, rồi yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước 100%. Toàn bộ tài khoản nhận tiền đều do các đối tượng thuê, mượn từ bên thứ ba. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng cắt liên lạc, xóa dấu vết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cuối tháng 11-2025, nhận thấy nhiều đối tượng có dấu hiệu di chuyển, lẩn trốn tại Campuchia, Công an Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camphuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài- Tây Ninh, bí mật bám sát tuyến biên giới, siết chặt vòng vây.

Phạm Văn Diệm (trú TP Hải Phòng) cầm đầu nhóm hoạt động độc lập tại Campuchia đã bị khởi tố.

Dù các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, ngoại hình, di chuyển qua nhiều chặng để né tránh, nhưng trước thế trận kiểm soát chặt chẽ, toàn bộ đã lần lượt lộ diện.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng bắt giữ 22 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử.

Lương Xuân Duyên (trú TP Hải Phòng) trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 120 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong và ngoài nước để xử lý theo quy định pháp luật.