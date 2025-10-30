Kẻ cướp bắn 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi ra tay 30/10/2025 14:53

(PLO)- Kẻ sát nhân dùng súng bắn chết ba người trong một gia đình ở Đồng Nai từng là sinh viên công nghệ thông tin nhưng nghỉ học nửa chừng, lười lao động nhưng thích hưởng thụ, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, game bạo lực...

Ngày 30-10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sử dụng súng sát hại ba người trong một gia đình tại xã Đak Nhau.

Bị can Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) bị khởi tố về các tội giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Chân dung kẻ sát nhân: Ham hưởng thụ, lười lao động

Kết luận điều tra cho thấy, Lê Sỹ Tùng không chịu làm việc, không có tiền nhưng lại hưởng thụ lối sống xa hoa, thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm xe mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực...

Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ). Ảnh: CA

Từ năm học lớp 11, Tùng phạm tội trộm cắp tài sản bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo. Tùng cũng là sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng.

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và để có tiền tiêu xài, Lê Sỹ Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Tùng bán xe mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, giầy dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện và đánh lạc hướng khi bị công an truy bắt trong quá trình tẩu thoát.

Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ kỹ, Tùng đi khảo sát tìm địa điểm gây án.

Liên tục thay đổi trang phục trước khi đến nơi gây án

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhiều tài sản và ở nơi hẻo lánh. Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát. Sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án, Tùng quyết định ra tay gây án.

Ngày 1-10-2025, Tùng chuẩn bị tất cả công cụ, phương tiện gây án rồi một mình từ phường Phước Long đi xe máy đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, Đồng Nai) gửi vào bãi giữ xe Bệnh viện, rồi đón ô tô khách đi Đà Lạt. Tuy nhiên tới nơi Tùng đã đón nhiều xe quay lại về TP.HCM.

Sáng 2-10, Tùng lên xe khách đi đến xã Bom Bo rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau cách nhà nạn nhân khoảng 2km thì xuống xe, đi bộ trong Lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người như: đội tóc giả, mũ, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Vũ khí kẻ sát nhân mang theo để gây án. Ảnh: CA.

Trước khi tiếp cận nơi gây án, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay, lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân khoảng 35m nổ súng liên tục làm chết ba người, bắn hỏng camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân, tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT bắt giữ và khởi tố ba bị can có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án gồm: Lưu Minh Tiến (trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (trú phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).