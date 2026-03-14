8 cán bộ trẻ của Bộ Công an tăng cường cho các xã biên giới Đồng Nai 14/03/2026 11:19

(PLO)- Các cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an được tăng cường về nhận nhiệm vụ tại công an 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí 8 cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tăng cường về công tác tại Công an 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Các xã biên giới của tỉnh Đồng Nai gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Bù Gia Mập và Đăk Ơ.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 8 cán bộ, chiến sĩ về công tác tại các xã biên giới. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đây là chủ trương của Bộ Công an nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở các cấp Công an. Việc này đồng thời tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Theo đó, 8 cán bộ, chiến sĩ được điều động đều là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần xung kích và trách nhiệm cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, nhanh chóng nắm bắt địa bàn. Ông yêu cầu các cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, các cán bộ cần tăng cường phối hợp với các lực lượng, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.