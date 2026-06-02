TP.HCM có chỉ đạo mới về xử lý người ‘chăn dắt’ trẻ em, người khuyết tật 02/06/2026 16:43

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an TP chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “chăn dắt”, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi.

Ngày 2-6, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của TP.

Do đó, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên nhằm tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị. Việc này cũng nhằm đảm bảo các quyền cơ bản, giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ chăm sóc, giáo dục và định hướng tương lai, ngăn chặn sự bóc lột và chăn dắt, bảo vệ sự an toàn và sàng lọc sức khỏe cho họ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giao Công an TP chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “chăn dắt”, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi.

Đồng thời, Công an TP tập trung quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú, không để phát sinh tình trạng người lang thang xin ăn mà không kịp thời giải quyết. Việc cấp mã định danh cá nhân, căn cước công dân cho các đối tượng cũng cần được thực hiện để tăng cường quản lý.

Công an TP cũng hướng dẫn công an các địa phương tăng cường công tác xử lý, lập hồ sơ và quản lý người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội đang được quản lý tại đây đảm bảo đúng quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP hỗ trợ công tác y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Cạnh đó, sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành Quy định về việc quản lý người lang thang xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Giao Sở Du lịch phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn các khu, điểm du lịch, điểm tổ chức lễ hội nghiêm cấm và xử lý kịp thời tình trạng lang thang xin ăn, đeo bám chèo kéo khách du lịch tại nơi công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác đào tạo nghề cho đối tượng lang thang xin ăn, đối tượng khẩn cấp khác tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Còn Sở Nội vụ triển khai chính sách hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; kết nối thông tin nhu cầu lao động đến các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức đào tạo nghề cho người lang thang xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác để họ sớm tìm kiếm việc làm sau khi học nghề.

Riêng UBND xã, phường, đặc khu tăng cường rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ, không để tình trạng người lang thang xin ăn phát sinh trên địa bàn. Các địa phương tổ chức quản lý, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ sở trợ giúp xã hội trong quản lý, cấp giấy tờ tùy thân cho đối tượng.

Các đơn vị thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung công tác vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các địa phương tăng cường vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo cam kết không để đối tượng lang thang xin ăn hoặc giả dạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số để lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trong khuôn viên, địa bàn, đơn vị kinh doanh, quản lý.