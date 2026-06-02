Tây Ninh: Kiến nghị thu hồi gần 10 tỉ đồng từ các mỏ khoáng sản sai phạm 02/06/2026 14:02

(PLO)- Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Tây Ninh, kiến nghị thu hồi gần 10 tỉ đồng cho ngân sách.

Ngày 2-6, thông tin từ Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cơ quan này kiến nghị thu hồi hơn 9,93 tỉ đồng do các sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhiều doanh nghiệp.

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 56 dự án với 58 giấy phép khai thác, gia hạn và chuyển nhượng được cấp. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 40 dự án, trong đó kết luận đối với 39 dự án và 39 giấy phép khai thác do UBND tỉnh cấp.

Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản ở Tây Ninh. Ảnh: DK

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định có nhiều sai lệch trong việc kê khai sản lượng khai thác khoáng sản.

Cụ thể, 11 giấy phép có chênh lệch tổng cộng 519.411 m³ giữa số liệu báo cáo định kỳ với số liệu kê khai thuế, phí hoặc sản lượng khai thác thực tế. Trong đó, 9 dự án có chênh lệch 406.520 m³ giữa báo cáo và kê khai thuế, phí; 2 dự án có chênh lệch 112.891 m³ giữa báo cáo và sản lượng thực tế.

Có 6 chủ đầu tư khai thác vượt công suất được cấp phép. Riêng 3 trường hợp vi phạm trong năm 2024 chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực địa 21 giấy phép khai thác, đoàn thanh tra ghi nhận một doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế taluy đã được phê duyệt.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy nhiều tồn tại liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Trong số 37 giấy phép được kiểm tra, có 16 giấy phép mà chủ đầu tư kê khai, quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa đầy đủ. Tổng số tiền lên tới hơn 11,216 tỉ đồng.

Trong đó, thuế tài nguyên chiếm hơn 7,16 tỉ đồng; phí bảo vệ môi trường hơn 2,47 tỉ đồng; tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hơn 339 triệu đồng; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 946 triệu đồng và tiền chậm nộp gần 297 triệu đồng.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quản lý và khai thác khoáng sản tại Tây Ninh. Ảnh: DK

Thanh tra xác định tổng số tiền cần thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 9,931 tỉ đồng. Đến thời điểm ban hành kết luận, các doanh nghiệp đã khắc phục, nộp vào ngân sách hơn 2,283 tỉ đồng. Ngoài ra còn có hơn 1,285 tỉ đồng được kiến nghị xử lý theo hình thức khác.

Liên quan đến đất đai, có 8 trong số 37 giấy phép được kiểm tra còn tồn tại vi phạm với tổng diện tích 1.882.736 m². Các sai phạm chủ yếu gồm chưa đăng ký biến động đất đai sau khi chuyển mục đích sử dụng đất, hết thời hạn sử dụng đất nhưng chưa gia hạn hoặc chưa hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định.

Đặc biệt, thanh tra phát hiện 5 giấy phép khai thác đã hết hạn trên 6 tháng nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Theo cơ quan thanh tra, tình trạng này có thể gây khó khăn cho công tác quản lý môi trường và phục hồi hiện trạng sau khai thác.

Mặc dù ghi nhận Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cơ bản thực hiện tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu và các doanh nghiệp liên quan đối với những tồn tại, vi phạm đã xảy ra.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm, thu hồi đầy đủ số tiền còn thiếu và tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới.