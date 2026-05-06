Triệt xóa nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng 06/05/2026 15:59

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa triệt xóa một nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên.

Theo điều tra ban đầu, nhóm gồm sáu người hoạt động tại địa bàn các xã Phước Chỉ và Mỹ Quý. Những người này lợi dụng khu vực biên giới thưa dân cư, chọn thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận người dân, thỏa thuận lấy lớp đất mặt ruộng.

Đất mặt ruộng được đưa đến điểm tiêu thụ. Ảnh: MINH NHẬT

Sau khi đạt thỏa thuận, nhóm này nhanh chóng đưa máy móc, phương tiện vào khai thác rầm rộ rồi vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu tháng 4 đến nay, các đối tượng đã khai thác khoảng 300 xe đất, tương đương hơn 3.000 m³. Giá bán dao động từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng mỗi xe, tổng số tiền thu lợi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước tình hình trên, ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với công an địa phương triển khai nhiều tổ công tác, tổ chức chốt chặn các tuyến đường vận chuyển và kiểm tra đồng loạt năm điểm khai thác, tiêu thụ.

Đất mặt ruộng bị khai thác trái phép bị công an phát hiện. Ảnh: MINH NHẬT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tang vật bị tạm giữ gồm 1 máy đào bánh xích hiệu Kobelco và 4 xe ô tô tải tự đổ hiệu Hyundai.

Cơ quan công an đánh giá hành vi của nhóm này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Việc bóc lớp đất mặt ruộng còn tác động trực tiếp đến chất lượng đất sản xuất nông nghiệp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.