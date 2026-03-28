Đồng Tháp chủ động sắp xếp, khai thác hiệu quả nhà đất công sau tinh gọn bộ máy 28/03/2026 15:22

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ động rà soát, sắp xếp và điều chuyển hàng trăm trụ sở nhà đất công, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm, thực hiện theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tránh lãng phí.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích.

Qua rà soát, toàn tỉnh Đồng Tháp có 448 trụ sở dôi dư cần được sắp xếp lại. Đến nay, nhiều cơ sở đã được chủ động bố trí, điều chuyển phù hợp với nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay Đồng Tháp đã xử lý 1.168 cơ sở nhà, đất thực hiện điều hòa (điều chuyển) nội bộ.

Cụ thể, ở cấp tỉnh có 91 trụ sở dôi dư, trong đó đã bố trí, điều chuyển 6 cơ sở; đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với 23 cơ sở, các trường hợp còn lại tiếp tục được rà soát để sử dụng hiệu quả.

Ở cấp xã, 357 trụ sở dôi dư cũng đang được các địa phương phối hợp đánh giá, đề xuất phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Song song đó, tỉnh đã thực hiện điều chuyển nội bộ 1.168 cơ sở nhà, đất; rà soát 157 xe ô tô để điều hòa, bố trí lại theo nhu cầu sử dụng của các đơn vị sau sắp xếp.

UBND tỉnh cũng đã quyết định thanh lý 10 xe ô tô và xử lý nhiều tài sản khác theo đúng quy định; đồng thời điều chuyển tài sản cố định với tổng nguyên giá hơn 370 tỉ đồng, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Riêng tháng 12, toàn tỉnh tiếp nhận 126.488 hồ sơ, trong đó hơn 84% thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,73%.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc chủ động rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công không chỉ góp phần tránh lãng phí mà còn đáp ứng tốt yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.