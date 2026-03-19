Đồng Tháp khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên, tổng đầu tư hơn 260 tỉ 19/03/2026 12:18

(PLO)- Sáng 19-3, Đồng Tháp đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh và bảo đảm an sinh tại địa phương.

Ngày 19-3, cùng với 17 tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Đồng Tháp đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu địa phương.

Tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo, cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại điểm cầu xã Thường Phước, nơi khởi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước, tham dự có ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Đồng Tháp, có 4 trường được khởi công gồm: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước (xã Thường Phước), Tân Thành (xã Tân Thành), Tân Hộ Cơ (xã Tân Hộ Cơ) và Tân Hồng (xã Tân Hồng).

Theo quy hoạch, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Thường Phước được xây dựng trên cơ sở sáp nhập hai trường hiện hữu, với 50 phòng học (40 phòng xây mới, 10 phòng cải tạo) và 39 phòng chức năng. Sau khi hoàn thành, trường có diện tích khoảng 49.000 m², đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 2.000 học sinh. Tổng mức đầu tư hơn 263 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh việc đầu tư hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, đồng thời ổn định dân cư, củng cố quốc phòng – an ninh. Ông Tuấn cho biết tỉnh Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được triển khai với quyết tâm cao, nhằm giải ngân 100% số vốn mà Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, bảo đảm chất lượng và hiệu quả

Tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; phấn đấu hoàn thành công trình trước năm học 2027 – 2028. Đồng thời, ngành giáo dục cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, chương trình và điều kiện vận hành để đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ghi nhận sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.