Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm quyền giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng 26/05/2026 16:39

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao quyền giám đốc Sở này từ ngày 25-5.

Ngày 25-5, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định về việc giao quyền giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, đang phát biểu tham luận tại một hội thảo.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 564-KL/TU ngày 25-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác cán bộ. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 94/TTr-SNV ngày 25-5-2026, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ trên từ ngày 25-5 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Lộc (bìa trái) vừa nhận quyết định điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ trên thay cho ông Nguyễn Văn Lộc vừa được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.