Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu trên nền tảng số 02/06/2026 19:27

(PLO)- Việc triển khai sinh hoạt mẫu nhằm chuẩn hóa quy trình theo Hướng dẫn số 42 của Ban Tổ chức Trung ương. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” là yêu cầu tất yếu trong chuyển đổi số công tác Đảng.

Ngày 2-6, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu gắn với ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã tiến hành sinh hoạt chi bộ tháng 6-2026. Các đảng viên thực hiện điểm danh trên ứng dụng Sổ tay điện tử và đóng đảng phí trực tuyến qua tài khoản. Bí thư chi bộ thông tin việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hướng dẫn ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” là yêu cầu tất yếu trong chuyển đổi số công tác Đảng. Ảnh: THANH THÙY

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các đảng viên tập trung thảo luận sâu về chủ trương sáp nhập khu phố; chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; diễn biến giá nhiên liệu và việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10.

Các đảng viên cũng tập trung kiểm điểm trách nhiệm nêu gương và định hướng lãnh đạo các vấn đề phát sinh tại cơ sở…

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, nhấn mạnh, việc triển khai sinh hoạt mẫu nhằm chuẩn hóa quy trình theo Hướng dẫn số 42 của Ban Tổ chức Trung ương. Ông yêu cầu các cấp ủy xác định ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” là yêu cầu tất yếu trong chuyển đổi số công tác Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, nhấn mạnh, việc triển khai sinh hoạt mẫu nhằm chuẩn hóa quy trình theo Hướng dẫn số 42 của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: THANH THÙY

Ông lưu ý các chi bộ, đảng bộ cần chú trọng công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình; phát huy dân chủ, khơi gợi để đảng viên trẻ mạnh dạn phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ cũng phải là người đi đầu, thành thạo công nghệ để hướng dẫn đảng viên, đảm bảo 100% các kỳ họp được cập nhật đầy đủ và kết thúc đúng quy trình trên ứng dụng.

Cùng ngày, phường triển khai nội dung tương tự tại Chi bộ trường THCS Hiệp Phú, hướng dẫn thực hiện trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Phường triển khai nội dung tương tự tại Chi bộ trường THCS Hiệp Phú. Ảnh: THANH THÙY

Thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu trong công tác Đảng, đến nay toàn Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đã hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu đối với 171 tổ chức đảng và "làm sạch" dữ liệu của 3.829 đảng viên (đạt tỷ lệ 100%).

Hiện có hơn 3.200 đảng viên đăng nhập và sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử", 158/165 chi bộ thực hiện đăng ký sinh hoạt thường kỳ trên ứng dụng.