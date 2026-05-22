Cần Thơ ra mắt Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 22/05/2026 11:32

(PLO)- Hội thảo khoa học về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực vừa diễn ra tại TP Cần Thơ nhằm thúc đẩy liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sáng 22-5, TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo TP mang tầm khu vực và ĐBSCL”.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp tập trung trao đổi, thảo luận nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và TP về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ. Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, các đại biểu trình bày nghiên cứu, đề xuất mô hình thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công và khu vực tư. Mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữ vai trò dẫn dắt vùng ĐBSCL, gắn với triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ Hội thảo còn có các hoạt động khác như ra mắt Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ. Ban tổ chức cũng tiến hành ký kết hợp tác phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ. Ngoài ra, hội thảo còn có các gian hàng triển lãm sản phẩm công nghệ, giải pháp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thời gian qua, TP đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch. Qua đó, hoạt động đổi mới sáng tạo từng bước lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Thống kê đến nay, TP đã ký kết 30 ghi nhớ hợp tác, liên kết với 6 Quỹ đầu tư trong và ngoài nước hỗ trợ thành công 21 doanh nghiệp KHCN, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hơn 190 dự án khởi nghiệp. TP Cần Thơ cũng hình thành, kết nối với 5 mạng lưới liên kết hệ sinh thái vùng, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian và 6 không gian làm việc chung.

Đặc biệt, năm 2025, TP đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. Hiện nay, TP Cần Thơ đang chỉ đạo tiếp tục phát triển Trung tâm này trở thành hạt nhân điều phối hệ sinh thái toàn vùng ĐBSCL về chính sách, sandbox, liên kết ba nhà và hợp tác công - tư, kết hợp vận hành hiệu quả Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) cho hay Bộ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với TP Cần Thơ trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó, việc này góp thực chất vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm vị thế của TP không chỉ trong vùng ĐBSCL mà hướng đến cả nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Ông Dương đề nghị thời gian tới TP cần thiết lập hệ thống đo lường cụ thể để đánh giá đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, TP cần tiếp tục xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo cũng đề nghị TP Cần Thơ hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo và các công cụ hỗ trợ mang tính nền tảng, trong đó chú trọng vai trò của các trung tâm đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, địa phương cần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tiềm năng, lợi thế của TP.