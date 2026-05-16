Chùm ảnh: Cần Thơ tổ chức ra quân khám sức khỏe toàn dân đợt 1

Ngày 16-5, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp TP đợt 1 năm 2026. Địa điểm khám gồm các xã Tân Hòa, Nhơn Ái, Long Phú và Long Bình.
Ghi nhận tại xã Nhơn Ái, ông Mai Thanh Hùng, Quyền Giám đốc Trạm y tế xã cho biết, dự kiến trong hai ngày 16 và 17-5, các đơn vị sẽ hỗ trợ địa phương khám sức khỏe tổng quát cho khoảng 1.000 người dân thuộc các đối tượng trên.
Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân đến trụ sở UBND xã (địa điểm mượn tạm làm nơi khám bệnh và phát thuốc) để thực hiện các thủ tục khám sức khỏe tổng quát. Các khâu ghi nhận thông tin ban đầu, đo huyết áp, cân nặng, lấy máu xét nghiệm, các bàn khám chuyên khoa… đều được chuẩn bị sẵn sàng.
Tại đây, người dân cũng được hỗ trợ siêu âm, điện tim, Xquang, đo mắt, khám phụ khoa và được phát nhiều loại thuốc cơ bản về huyết áp, tim mạch, dạ dày, kháng sinh, tai-mũi-họng…
Bà Đặng Thị Giúp (ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Ái, 69 tuổi) cho biết, bà có 6 người con đều có gia đình, đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn. Ở nhà chỉ có một mình bà làm bánh mang ra chợ bán. Thỉnh thoảng bà thấy mệt trong người thì lại đi truyền chai nước biển, khỏe thì lại đi làm tiếp chứ không có điều kiện đi khám sức khỏe tổng quát bao giờ. Bà Giúp nói có bảo hiểm y tế nhưng mới hết hạn hơn tháng nay mà chưa có tiền mua tiếp
“Mấy hôm nay, thấy người không khỏe nên nghỉ bán. Hôm qua, cô bên Hội Phụ nữ nói hôm nay ở ngoài xã có khám bệnh rồi cho tôi giấy ra khám xem sao” – bà Giúp nói.
Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, dự kiến đợt 1 này TP sẽ khám cho hơn 550.000 người cao tuổi.
Ông Cường cho biết, hiện nay khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại trạm y tế chưa có đủ điều kiện khám. Do đó ngành y tế phải điều động nhân sự từ bệnh viện tuyến trên về các chuyên khoa nội, ngoại, sản, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, siêu âm, Xquang, xét nghiệm.. để khám.
Về trang thiết bị, để triển khai các điểm khám tại trạm y tế xã, phường phải huy động thiết bị máy móc như xe chụp Xquang lưu động, máy siêu âm cũng phải huy động từ bệnh viện tuyến trên, đặc biệt công tác xét nghiệm cũng phải huy động nhiều đơn vị hỗ trợ lấy mẫu, trả kết quả nhanh cho người dân.
Ngoài ra, về kinh phí, địa phương cũng phải vận dụng từ nhiều nguồn khác nhau, từ ngân sách, xã hội hóa, các chương trình mục tiêu...
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại xã Nhơn Ái trong buổi sáng 16-5.
Trước đó, ngày 15-5, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn TP giai đoạn năm 2026-2030
Theo đó, từ năm 2026 đến năm 2027, bắt đầu thực hiện từ tháng 5- 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử theo nhóm đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 6 tuổi; Người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi tắt là học sinh) và người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học;
Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; Người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định ít nhất 1 lần/năm; đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật phải được khám ít nhất 6 tháng/lần;
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân...
Đối tượng bảo trợ xã hội và người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố; Người dân ngoài các đối tượng nêu trên theo tình hình thực tế tại địa phương.
Từ năm 2028 đến năm 2030, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện Kế hoạch đối với các nhóm đối tượng như năm 2026- 2027, bổ sung đối tượng là người học đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là sinh viên); Tiếp tục người dân ngoài các đối tượng nêu trên tại địa phương đảm bảo toàn dân khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử.