Chùm ảnh: Cần Thơ tổ chức ra quân khám sức khỏe toàn dân đợt 1 16/05/2026 11:13

(PLO)- Trong hai ngày 16 và 17-5, dự kiến tại địa bàn xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ sẽ có khoảng 1.000 người dân được khám sức khỏe tổng quát.

Ngày 16-5, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp TP đợt 1 năm 2026. Địa điểm khám gồm các xã Tân Hòa, Nhơn Ái, Long Phú và Long Bình.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho người dân tại xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ trong sáng 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Ghi nhận tại xã Nhơn Ái, ông Mai Thanh Hùng, Quyền Giám đốc Trạm y tế xã cho biết, dự kiến trong hai ngày 16 và 17-5, các đơn vị sẽ hỗ trợ địa phương khám sức khỏe tổng quát cho khoảng 1.000 người dân thuộc các đối tượng trên.

Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân đến trụ sở UBND xã (địa điểm mượn tạm làm nơi khám bệnh và phát thuốc) để thực hiện các thủ tục khám sức khỏe tổng quát. Các khâu ghi nhận thông tin ban đầu, đo huyết áp, cân nặng, lấy máu xét nghiệm, các bàn khám chuyên khoa… đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Tại đây, người dân cũng được hỗ trợ siêu âm, điện tim, Xquang, đo mắt, khám phụ khoa và được phát nhiều loại thuốc cơ bản về huyết áp, tim mạch, dạ dày, kháng sinh, tai-mũi-họng…

Nhân viên y tế lấy máu làm xét nghiệm các chỉ số sinh hóa cho bà Đặng Thị Giúp tại buổi khám sức khỏe ở xã Nhơn Ái. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Đặng Thị Giúp (ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Ái, 69 tuổi) cho biết, bà có 6 người con đều có gia đình, đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn. Ở nhà chỉ có một mình bà làm bánh mang ra chợ bán. Thỉnh thoảng bà thấy mệt trong người thì lại đi truyền chai nước biển, khỏe thì lại đi làm tiếp chứ không có điều kiện đi khám sức khỏe tổng quát bao giờ. Bà Giúp nói có bảo hiểm y tế nhưng mới hết hạn hơn tháng nay mà chưa có tiền mua tiếp

“Mấy hôm nay, thấy người không khỏe nên nghỉ bán. Hôm qua, cô bên Hội Phụ nữ nói hôm nay ở ngoài xã có khám bệnh rồi cho tôi giấy ra khám xem sao” – bà Giúp nói.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và Sở Y tế đi thị sát buổi khám sức khỏe toàn dân đầu tiên trên địa bàn xã Nhơn Ái. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, dự kiến đợt 1 này TP sẽ khám cho hơn 550.000 người cao tuổi.

Ông Cường cho biết, hiện nay khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại trạm y tế chưa có đủ điều kiện khám. Do đó ngành y tế phải điều động nhân sự từ bệnh viện tuyến trên về các chuyên khoa nội, ngoại, sản, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, siêu âm, Xquang, xét nghiệm.. để khám.

Về trang thiết bị, để triển khai các điểm khám tại trạm y tế xã, phường phải huy động thiết bị máy móc như xe chụp Xquang lưu động, máy siêu âm cũng phải huy động từ bệnh viện tuyến trên, đặc biệt công tác xét nghiệm cũng phải huy động nhiều đơn vị hỗ trợ lấy mẫu, trả kết quả nhanh cho người dân.

Ngoài ra, về kinh phí, địa phương cũng phải vận dụng từ nhiều nguồn khác nhau, từ ngân sách, xã hội hóa, các chương trình mục tiêu...

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại xã Nhơn Ái trong buổi sáng 16-5.

Ghi nhận thông tin ban đầu của người dân khi đến khám sức khỏe. Ảnh: NHẪN NAM

Kiểm tra huyết áp cho người dân. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân chờ khám các chuyên khoa bên trong khu vực khám. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân đang được khám mắt. Ảnh: NHẪN NAM

Khu vực siêu âm. Ảnh: NHẪN NAM

Chụp Xquang trên xe lưu động. Ảnh: NHẪN NAM

Khám tai mũi họng. Ảnh: NHẪN NAM

Khu vực phát thuốc miễn phí. Ảnh: NHẪN NAM