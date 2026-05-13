Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Công Lý giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 13/05/2026 19:46

(PLO)- Ông Lê Công Lý sinh năm 1977, trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.

Ngày 13-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Công Lý.

Trước đó, sáng 29-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý, tân Phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Như vậy, UBND TP Cần Thơ hiện có Chủ tịch là ông Trương Cảnh Tuyên và 6 phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.

Ông Lê Công Lý sinh ngày 18-9-1977; quê quán: xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khi còn công tác ở tỉnh Hậu Giang cũ, ông Lý từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Từ tháng 7-2025, ông Lê Công Lý giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ.