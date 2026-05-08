Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghép thận thành công 20 ca sau 2 năm triển khai 08/05/2026 18:08

(PLO)- Sau 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ngày 8-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Tổng kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận”.

Bệnh viện bắt đầu chuẩn bị triển khai kỹ thuật ghép thận từ năm 2021, với quá trình đào tạo 18 bác sĩ, 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên ở nhiều chuyên khoa, đồng thời hoàn thiện quy trình và cơ sở vật chất theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Ngày 31-1-2024, bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và chết não. Đến ngày 25-4-2024, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng chú ý, ngày 12-11-2025, bệnh viện tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông. Sau hội chẩn với các đơn vị như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các ê-kíp đã phối hợp lấy thành công 6 đơn vị tạng để ghép cho nhiều bệnh nhân.

Trong 20 ca ghép đã thực hiện, có 15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp vợ chồng và 2 trường hợp từ người hiến chết não. Tất cả bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến tốt, chức năng thận ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự trưởng thành về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ. Mỗi ca ghép không chỉ là thành tựu y học mà còn mang ý nghĩa nhân văn, đem lại cơ hội sống mới cho người bệnh.

Lãnh đạo TP cũng biểu dương tập thể bệnh viện, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy và các chuyên gia; ghi nhận nghĩa cử của người hiến tạng và gia đình.

Tặng hoa cảm ơn gia đình thân nhân hiến tạng

Trong thời gian tới, TP Cần Thơ mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật ghép tạng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết mỗi ca ghép thận thành công không chỉ là một ca phẫu thuật mà còn là câu chuyện hồi sinh của người bệnh.

Theo ông, để đạt được kết quả này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã chuẩn bị bài bản về pháp lý, nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển giao kỹ thuật.

Việc làm chủ kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long giảm bớt khó khăn khi phải di chuyển xa, đồng thời giảm chi phí, thời gian và công sức chăm sóc; người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận điều trị ngay tại địa phương.

Lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Chợ Rẫy và các chuyên gia đã hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, góp phần vào thành công của các ca ghép thận, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới.