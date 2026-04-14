Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên 14/04/2026 09:12

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết nơi đây vừa tiếp nhận thành công chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện này.

Các chuyên gia và ê-kip thực hiện kỹ thuật. Ảnh BVCC

Trước đó, ngày 11-4, ca lấy, ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, phối hợp cùng các ê-kíp tại bệnh viện.

Quá trình thực hiện, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp giám sát. Sau hơn 3 giờ ca ghép đã thành công trong niềm vui của cả hai bệnh viện. Hiện sức khỏe của cặp lấy - ghép đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ.

Ghép thận cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối từ người hiến sống và từ người hiến chết não là đề án mà Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã ấp ủ từ nhiều năm qua.

Ngày 21-1-2026, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não theo Quyết định số 208 của Bộ Y tế.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, bệnh viện được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo UBND TP, Sở Y tế. Đặc biệt, luôn được tham vấn ý kiến trực tiếp từ các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế. Sự quan tâm, hỗ trợ của chuyên gia giúp cho bệnh viện dần hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và đào tạo nhân lực để đảm bảo thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật.

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhận định: “Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từng bước làm chủ kỹ thuật này”.

BS CKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, cho biết trong định hướng hợp tác chiến lược với Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giai đoạn tới sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ tim, ghép gan…

Đồng thời, hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là năng lực đội ngũ y, bác sĩ, đảm bảo đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, giúp cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại địa bàn TP cũng như Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận kỹ thuật này nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống.