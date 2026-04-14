Cần Thơ: Cán bộ có nhà ở cách xa nơi làm việc sẽ được mua nhà ở xã hội 14/04/2026 08:49

(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức từ Sóc Trăng, Hậu Giang lên Cần Thơ làm việc nếu đã có nhà ở tại Sóc Trăng/Hậu Giang vẫn được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng một số điều kiện.

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa qua đã gửi câu hỏi, đề nghị Sở Xây dựng TP Cần Thơ thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức từ Sóc Trăng, Hậu Giang lên Cần Thơ làm việc sau sáp nhập, đến nay được bố trí chỗ ở như thế nào? Nhóm đối tượng này nếu đã có nhà ở Sóc Trăng/Hậu Giang thì có được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội hay không?

Chung cư nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Trả lời câu hỏi trên, Sở Xây dựng cho biết cán bộ, công chức, viên chức từ Sóc Trăng, Hậu Giang lên Cần Thơ làm việc do sáp nhập được TP hỗ trợ chi phí theo chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại trung tâm hành chính TP tại Nghị quyết 04/2025 ngày 29-8-2025 của HĐND TP.

Qua rà soát, thống kê, đến nay đã có trên 200 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trên các địa bàn Cần Thơ (mới), riêng Sóc Trăng, Hậu Giang là khoảng hơn 100 cá nhân được xem xét mua nhà ở xã hội theo quy định.

Cũng theo Sở Xây dựng, nhóm cán bộ, công chức, viên chức này nếu đã có nhà ở tại Sóc Trăng/Hậu Giang thì vẫn được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025 ngày 29-5-2025 của Quốc hội, thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, hiện nay Sở Xây dựng đang tham mưu UBND TP quy định chi tiết về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn TP nhưng cách xa địa điểm làm việc vẫn được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 201/2025 nêu trên.