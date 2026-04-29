Chính thức khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha tại TP.HCM 29/04/2026 10:26

(PLO)- Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880 ha, sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sáng 29-4, Vingroup đã chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, vùng Tây Bắc TP.HCM.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Quang Huy

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ngoài ra còn có sự tham dự lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương TP.HCM.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: QUANG HUY

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880 ha, sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là minh chứng sinh động cho khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Văn Bảy cho biết TP.HCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới. Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong năm 2026 TP phấn đấu đưa quy mô kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP, đóng góp của khoa học công nghệ đạt 18%.

Tại khu vực Tây Bắc, TP đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho Khu đô thị Đại học Quốc tế trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn với định hướng phát triển đô thị gắn với đào tạo, nghiên cứu. Dự án có quy mô dân số và sinh viên gần 200.000 người, trong đó khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước, 436 ha là đất đơn vị ở.

"Đặc biệt, việc dành hơn 183 ha cho hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu đã khẳng định định hướng phát triển cốt lõi của dự án: trở thành một đô thị tri thức - công nghệ đẳng cấp quốc tế," ông Trần Văn Bảy nói.

Ngay sau lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai liên tục. Đồng thời, TP đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Về phía chủ đầu tư, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới của Vingroup và Vinhomes ở khu vực Tây Bắc TP.HCM – nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

"Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp hàng đầu khu vực, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, ông Hiệp chia sẻ.

Tận dụng địa thế cao ráo tự nhiên của vùng Xuân Thới Sơn, chủ đầu tư thiết kế hệ thống mặt nước và công viên ven sông bao quanh, giúp điều tiết vi khí hậu. Không gian sống được kiến tạo dựa trên ba trụ cột: Xanh trong quy mô, Xanh trong kết nối và Xanh trong trải nghiệm. Thiết kế tổng thể chia thành 5 khu đại công viên độc bản:

• Khu Công viên Thiền: Lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng Karuizawa của Nhật Bản.

• Khu Công viên Biển Xanh: Mang âm hưởng của những vịnh biển năng động, phóng khoáng.

• Khu Công viên Tri thức: Mô phỏng các thành phố đại học hàng đầu thế giới.

• Khu Công viên Quốc tế: Trung tâm giải trí, phố khởi nghiệp và ẩm thực không ngủ.

• Khu Công viên Thiên đường Golf: Tích hợp tổ hợp sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.