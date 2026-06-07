Đề xuất nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Rạch Sỏi lên chuẩn cao tốc, nghiên cứu thu phí hoàn vốn 07/06/2026 21:21

(PLO)- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất nâng cấp hơn 80 km tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi để đạt tiêu chuẩn cao tốc, tạo trục kết nối hoàn chỉnh cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện phương án đầu tư mở rộng các tuyến đường cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.

Theo đó, hai tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là trục giao thông quan trọng kết nối Đồng Tháp với TP Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến vừa được nâng cấp và đưa vào khai thác cuối năm 2025 nhưng quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ khai thác 80km/h, chưa có làn dừng khẩn cấp.

Để tuyến trở thành đường cao tốc cần hoàn thiện đầu tư theo quy hoạch.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hiện mới có bốn làn xe hạn chế nên chưa đạt chuẩn cao tốc. Ảnh: CHÂU ANH

Vì vậy, đối với tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, đơn vị đưa ra hai phương án. Cụ thể, phương án thứ nhất là đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 6.200 tỉ đồng.

Đối với ba cầu lớn gồm cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và cầu Lấp Vò, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đánh giá mặt cầu hiện nay vẫn có thể khai thác nếu tổ chức giao thông phù hợp. Trước mắt, xe thô sơ tiếp tục đi chung nhưng được tách bằng dải phân cách cứng, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp trên cầu. Đồng thời đầu tư thêm các cầu vượt tại nút giao hai đầu cầu.

Phương án thứ hai là nâng cấp tuyến lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch. Tuy nhiên, việc mở rộng ba cầu lớn hiện hữu được đánh giá khó khả thi do đặc điểm kết cấu cầu dây văng.

Do đó, đơn vị đề xuất giữ nguyên mặt cầu hiện trạng, điều chỉnh tổ chức làn xe và xây thêm cầu riêng rộng tối thiểu 6,5 m dành cho xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ theo phương án này hơn 8.800 tỉ đồng.

Với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài khoảng 51,5 km qua TP Cần Thơ và An Giang, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đưa ra hai phương án đầu tư.

Phương án đầu tiên là nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m với tổng vốn hơn 7.400 tỉ đồng. Phương án thứ hai đầu tư theo quy mô 6 làn xe đúng quy hoạch đã được phê duyệt, tổng mức đầu tư gần 12.800 tỉ đồng.

Về hình thức đầu tư, đơn vị đề xuất hai kịch bản gồm đầu tư công bằng ngân sách nhà nước hoặc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nếu triển khai theo PPP, Nhà nước sẽ tham gia từ 50% đến 70% tổng vốn tùy từng dự án, phần còn lại do nhà đầu tư huy động và thu phí hoàn vốn trong khoảng 20-25 năm.

Riêng với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho rằng cần nghiên cứu thêm dự báo lưu lượng xe và mức phí phù hợp với điều kiện kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước khi quyết định phương án thu phí.

Theo kế hoạch đề xuất, nếu được chấp thuận chủ trương, hai dự án sẽ khởi công trong quý I/2028 và hoàn thành vào quý IV/2030.

Trước đó, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã giao nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nhằm đáp ứng điều kiện tổ chức thu phí như các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.