Phường Sài Gòn ra quân bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu trồng 5.000 cây xanh 28/06/2026 13:00

(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.

Sáng 28-6, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp”.

Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn nhìn nhận, môi trường sống xung quanh đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ áp lực cảnh quan đô thị đến lượng chất thải sinh hoạt gia tăng nhanh chóng.

Bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Do đó, bà Liên yêu cầu mỗi người dân cần nâng cao ý thức bằng những hành động cụ thể: Không xả rác bừa bãi; hạn chế sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước và tích cực trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Các đơn vị đăng ký thực hiện các công trình nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhằm triển khai hiệu quả phong trào, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề nghị các cấp ủy, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận các khu phố cùng các trường học, cơ quan trên địa bàn tập trung thực hiện ngay ba nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất là phát huy tinh thần tự quản cộng đồng, vận động người dân chủ động phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán tiền thu gom rác không dùng tiền mặt nhằm phục vụ công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại địa phương.

Thứ hai là vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hạn chế triệt để việc sử dụng túi ni-lông cũng như các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Thứ ba là tập trung dọn dẹp vệ sinh, xóa sổ các điểm đen về rác thải; triển khai đăng ký các công trình mảng xanh (cải tạo không gian trống, hẻm xanh, ban công xanh...), quyết tâm cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu trồng 5.000 cây xanh trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chương trình đổi rác lấy quà được nhiều người dân hưởng ứng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ghi nhận tại ngày hội, người dân địa phương đã hào hứng mang các vật dụng cũ, rác thải tái chế đến các gian hàng để đổi lấy những phần quà ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phân loại rác tại nguồn và tái sử dụng tài nguyên.

Cũng tại lễ ra quân, các đơn vị trên địa bàn đã thể hiện quyết tâm bằng việc đăng ký các công trình thi đua thiết thực. Cụ thể, khối Khu phố đăng ký thực hiện 14 công trình và khối Trường học đăng ký thực hiện sáu công trình về môi trường.