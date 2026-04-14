TP.HCM xử lý hơn 450 cây xanh để làm metro số 2 14/04/2026 12:41

(PLO)- Gần 500 cây xanh dọc đường Cách mạng Tháng Tám, Trường Chinh đang được xử lý để nhường chỗ cho việc triển khai thi công xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Ngày 14-4, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay TP.HCM đang di dời cây xanh dọc tuyến metro số 2.

Sau khi xem xét kiến nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất phương án xử lý cây xanh do MAUR đề xuất.

Trong đó có 453 cây xanh bị ảnh hưởng. Đơn vị xử lý sẽ chặt hạ 404 cây xanh (81 cây xanh loại 1, 255 cây xanh loại 2, 68 cây loại 3); dịch chuyển 49 cây xanh loại 1.

Xử lý cây xanh dọc dự án. Ảnh: NGỌC LINH

Đơn vị xử lý sẽ triển khai xử lý củi gỗ theo quy định và trồng lại cây bứng về các khuôn viên trong nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hòa, Bình Hưng Hòa và trạm bơm Đồng Diều.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cho biết trên tuyến metro số 2 có 103 cây xanh dọc đường Sương Nguyệt Ánh, Phạm Hồng Thái, giáp Cách Mạng Tháng Tám thuộc khu đất 930 ha, nhóm cây loại 3. Sở sẽ báo cáo UBND TP để có phương án xử lý.

Công tác đốn hạ, di dời được triển khai theo hai giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 1,4 tỉ đồng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các ga ngầm của tuyến metro này.