TP.HCM xử lý hơn 450 cây xanh để làm metro số 2

Ngày 14-4, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay TP.HCM đang di dời cây xanh dọc tuyến metro số 2.
Sau khi xem xét kiến nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất phương án xử lý cây xanh do MAUR đề xuất.
Trong đó có 453 cây xanh bị ảnh hưởng. Đơn vị xử lý sẽ chặt hạ 404 cây xanh (81 cây xanh loại 1, 255 cây xanh loại 2, 68 cây loại 3); dịch chuyển 49 cây xanh loại 1.
Đơn vị xử lý sẽ triển khai xử lý củi gỗ theo quy định và trồng lại cây bứng về các khuôn viên trong nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hòa, Bình Hưng Hòa và trạm bơm Đồng Diều.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cho biết trên tuyến metro số 2 có 103 cây xanh dọc đường Sương Nguyệt Ánh, Phạm Hồng Thái, giáp Cách Mạng Tháng Tám thuộc khu đất 930 ha, nhóm cây loại 3. Sở sẽ báo cáo UBND TP để có phương án xử lý.
Công tác đốn hạ, di dời được triển khai theo hai giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 1,4 tỉ đồng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các ga ngầm của tuyến metro này.
Tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương đã chính thức khởi công từ 15-01-2026. Dự án có tổng chiều dài gần 11,3 km, phần lớn đi ngầm (hơn 9 km) với tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030 để kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc.