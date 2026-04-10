Thực hiện mũi khoan sâu hơn 100 m để khảo sát địa chất dọc tuyến metro số 2 10/04/2026 17:01

(PLO)- Đơn vị thi công đang thực hiện hơn 500 mũi khoan dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để khảo sát địa chất.

Các đơn vị thi công đang tiến hành khảo địa chất dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) với chiều dài hơn 9 km.

Trong đó, đơn vị thi công triển khai 506 lỗ khoan tại hơn 20 điểm khác nhau trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh. Việc khoan khảo sát này nhằm xác định tình hình địa chất để tiến hành thi công xây dựng tuyến metro số 2.

Hơn 500 mũi khoan đang được thực hiện dọc tuyến metro số 2. Ảnh: ĐT

Đơn vị thi công cho biết các mũi khoan sẽ có độ sâu từ 40 m đến hơn 100 m, đa phần các mũi khoan sẽ ở gần các ga ngầm dự án metro số 2. Để đảm bảo công tác thi công, mỗi điểm khoan phải dựng rào chắn, triển khai từ 3-5 ngày tùy vị trí và độ sâu mũi khoan.

Trong đó, điểm khảo sát sâu hơn 100 m sẽ kéo dài 5-6 ngày. Sau khi hoàn tất sẽ di dời sang vị trí khác để đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp phải rào chắn, tạm ngưng thi công sẽ xin phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông tùy vị trí.

Với hơn 100 công nhân triển khai trên toàn tuyến, công tác khoan khảo sát địa chất đã hoàn thành hơn 70%, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào đầu tháng 5.

Tại Tổ khoan 36 (gần ga ngầm Nguyễn Hồng Đào trên đường Trường Chinh), anh Trần Thanh Toàn - phụ trách tổ khoan cho biết dù thời tiết nắng nóng, đơn vị thi công vẫn luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ.

Đơn vị cũng huy động thêm người để triển khai khảo sát từ sáng sớm tới 22 giờ. Tất cả luôn nỗ lực để sớm hoàn thành, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

"Mẫu đất sau khi được khoan sẽ chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích, phục vụ thiết kế kỹ thuật" - anh Toàn nói.

Toàn bộ mẫu đất khoan sẽ được chuyển về phòng thí nghiệm.

Tùy từng khu vực sẽ thực hiện các mũi khoan khác nhau. Ảnh: ĐT

Tương tự, tại ga Bảy Hiền, tổ khoan số 4, anh Phạm Hoàng Phúc - phụ trách tổ khoan cho biết mũi khoan tại vị trí này có độ sâu 106 m. Do vị trí thi công khá phức tạp, mật độ giao thông lớn nên đơn vị phải thi công xuyên trưa để sớm hoàn thành hạng mục công việc. Dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn tất việc khoan khảo sát.

Theo ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2, toàn tuyến có tổng số 506 lỗ khoan khảo sát địa chất toàn tuyến nhằm đánh giá địa chất từng khu vực. Đến nay, đầu việc này đã hoàn thành trên 70%, dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ hoàn tất. Đồng thời, công tác kiểm tra đánh giá tại phòng thí nghiệm cũng được triển khai để kịp phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công.

Việc khoan thử nghiệm đến nay đã đạt tiến độ hơn 70%.

Các công nhân làm việc xuyên trưa để đảm bảo tiến độ.

Dự kiến đầu tháng 5, công tác khảo sát sẽ xong toàn bộ.

Có mũi khoan sâu tới 100 m, công tác khảo sát phải kéo dài 5-6 ngày.

Việc khảo sát địa chất là vô cùng quan trọng vì đây là dự án có đoạn đi ngầm tới hơn 9km.