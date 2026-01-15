TP.HCM chính thức khởi công metro số 2, dự án tiên phong trong giai đoạn mới 15/01/2026 10:12

(PLO)- TP.HCM chính thức khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, dự án hạ tầng chiến lược mở ra giai đoạn phát triển mới cho giao thông công cộng và tái cấu trúc đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Sáng 15-1-2026, UBND TP.HCM long trọng tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, lễ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2, Bến Thành – Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư được tổ chức tại tòa nhà văn phòng Depot Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Cam kết đảm bảo đúng tiến độ

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban MAUR cho biết tuyến metro số 2 có chiều dài 11,3km, điểm đầu từ ga trung tâm Bến Thành, tuyến đi dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh, điểm cuối dự án trong giai đoạn này là ga Tân Bình. Các tuyến đường này luôn có lưu lượng giao thông rất lớn, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban MAUR.

Do đó, trong định hướng phát triển đường sắt đô thị, TP xác định xây dựng một mạng lưới metro liên thông, đồng bộ, trong đó các tuyến hội tụ tại khu vực trung tâm và lan tỏa ra các hướng phát triển của TP.

Trong cấu trúc đó, tuyến metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm TP với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững.

Tuyến metro số 2 là dự án đầu tiên của TP được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188. Trên cơ sở đó, MAUR đã lựa chọn công nghệ áp dụng cho tuyến metro số 2 theo tiêu chuẩn châu Âu, được đánh giá là tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai. Đồng thời, MAUR xác định rõ yêu cầu từng bước nội địa hóa trong quá trình xây dựng, đầu tư phương tiện và vận hành.

Phối cảnh dự án.

Ngày 31-12-2025, dự án điều chỉnh tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành – Tham Lương) đã được UBND TP.HCM phê với tổng mức đầu tư là 55.179 triệu đồng, thời gian hoàn thành dự án là quý IV-2030. MAUR đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

“Chúng tôi kỳ vọng trong quá trình triển khai dự án, cùng với công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, năng lực nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị của Việt Nam sẽ từng bước được nâng cao, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án đường sắt đô thị trong giai đoạn tiếp theo. Lễ khởi công hôm nay không chỉ là điểm khởi đầu của một dự án xây dựng, mà còn là bước chuyển từ chuẩn bị sang hành động, từ quyết tâm sang triển khai cụ thể. MAUR cam kết sẽ cùng các nhà thầu, các đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất, trách nhiệm cao nhất để tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo và người dân TP. Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban MAUR

Ông Nguyễn Trung Sơn, người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2 trên đường Cách mạng Tháng Tám chia sẻ: "Tôi là người rất duyên với dự án này ở hai vị trí. Một là công dân cư ngụ trên đường Cách mạng Tháng Tám nơi tuyến metro đi qua, hai là người được nhà nước giao quyền để vận động và tổ chức thực hiện các quyết định nhà nước đối với các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án từ 2010 – khi đó tôi là Chủ tịch UBND phường 7 và sau đó là phường 4.

Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được thấy dự án triển khai. Tôi rất mong tới ngày khánh thành, được bước chân lên tuyến đường sắt số 2 để đi Bến Thành, đi sân bay, đi Cần giờ qua Vũng Tàu… Đó là mơ ước của bản thân tôi và tất cả những người sinh sống trong khu vực" - ông Sơn nói.

Metro số 2 góp phần tái cấu trúc đô thị

Tham dự buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu: TP.HCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, trong đó, mục tiêu là xây dựng và phát triển mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải hành khách công cộng của TP.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Việc khởi công tuyến metro số 2 trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi: Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; nguồn vốn dự án đã được chuyển sang sử dụng ngân sách TP và đã cân đối đủ vốn trung hạn 2026-2030. Đồng thời dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đặc biệt, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong thời gian qua về thủ tục đầu tư, nguồn vốn, tiêu chuẩn thiết kế, lựa chọn nhà thầu…. tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đây cũng là dự án đầu tiên của TP được triển khai theo các cơ chế, chính sách đặc thù đặc biệt về phát triển đường sắt đô thị, khẳng định chủ trương đúng đắn về sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, trao cho TP quyền chủ động cao, gắn với trách nhiệm rõ ràng của chính quyền Thành phố trong tổ chức thực hiện. Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thiết kế các nhà ga.

Có thể khẳng định tuyến metro số 2 chính là dự án tiên phong trong giai đoạn mới, mang vai trò dẫn dắt, định hướng cho toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị bởi đây là dự án tiên phong về áp dụng các cơ chế vượt trội như: Nghị quyết 98 (nay là Nghị quyết 260) và Nghị quyết 188, giúp TP tự chủ, tự quyết định và chịu trách nhiệm về thẩm quyền, thủ tục đầu tư, lựa chọn và quyết định phương án tuyến, bố trí vốn ngân sách TP, công nghệ, quy trình biện pháp thi công.

Tuyến metro số 2 không chỉ là dự án giao thông mà còn là tái cấu trúc sự phát triển của đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Các nhà ga sẽ là hạt nhân để tái cấu trúc đô thị, hình thành các khu dân cư, khu chức năng, thương mại dịch vụ… hiện đại, xanh và tiện ích.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án tuyến metro số 2

“Để có được lễ khởi công ngày hôm nay và dự án chính thức chuyển sang giai đoạn thi công – xây dựng, UBND TP xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến hàng ngàn hộ gia đình, tổ chức dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, khu vực Depot Tham Lương... đã hy sinh quyền lợi cá nhân, chủ động bàn giao mặt bằng để dự án triển khai thi công. Ngoài yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cao, tuyến metro 2 còn đi qua các trục đường chính, các phường trung tâm của TP. Đòi hỏi, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030" - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.