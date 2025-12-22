TP.HCM thống nhất kéo dài tuyến metro số 2, điều chỉnh kích thước nhà ga 22/12/2025 15:56

(PLO)- UBND TP.HCM thống nhất kéo dài tuyến metro số 2 thêm 200 m nhằm kết nối vào ga Bến Thành, đồng bộ tuyến metro số 1, số 2.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, tuyến metro số 2 có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại đề-pô Tham Lương. Toàn bộ chiều dài tuyến khoảng 11,269 km (trước đó là 11,042 km). Trong đó đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,255 km, đoạn chuyển tiếp khoảng 0,265 km, đoạn đi cao dài khoảng 0,846 km và đoạn đi mặt đất vào Đề-pô là 0,903 km.

Lý do thay đổi chiều dài do bổ sung ga Bến Thành vào dự án đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành.

Tuyến chủ yếu đi trong phạm vi đất đường giao thông của các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh. Các địa phương đi qua gồm 14 phường thuộc TP.HCM: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Đông Hưng Thuận.

TP.HCM kéo dài tuyến Metro số 2 thêm hơn 200 m để kết nối vào ga Bến Thành.

Cạnh đó, metro số 2 cũng điều chỉnh ranh dự án tại một số vị trí nhà ga nhưng không thu hồi đất nhà dân, chủ yếu sử dụng đất công cộng. Theo quy hoạch mạng lưới metro TP.HCM, metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương sẽ giao cắt với tuyến metro số 3 tại ga Tao Đàn; giao cắt với tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và giao cắt với tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo.

Đơn cử ga Tao Đàn rút ngắn chiều dài ga còn 244,6 m, nhằm đảm bảo an toàn vận hành liên tục, giúp khách hàng di chuyển được thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đến ke ga tuyến metro số 3. Còn ga Bảy Hiền hiệu chỉnh trung chuyển trực tiếp giữa ke ga metro số 2 với ke ga metro số 5.

Theo UBND TP, việc phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình metro số 2 sẽ làm cơ sở cho các địa phương nơi có dự án đi qua phân tích, đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của môi trường, tác động đến cộng đồng dân cư và ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng của dự án

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR) tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM Bến Thành - Cần Giờ và các dự án metro khác tại khu vực metro số 2.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định việc không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc của các công trình trên tuyến. MAUR được giao hoàn thiện việc xác định tâm quy ước của nhà ga, đề-pô trong hồ sơ dự án làm cơ sở xác định tâm của các khu vực TOD.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với MAUR rà soát, đánh giá khả năng thu hồi đất theo phạm vi ranh điều chỉnh tại khu vực ga Bến Thành.