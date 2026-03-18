Xe ô tô lưu thông ra sao khi thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu? 18/03/2026 15:19

(PLO)- Khi đưa vào khai thác đoạn tuyến này sẽ tổ chức lưu thông cho các phương tiện chở người dưới 24 chỗ theo 2 chiều từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc đưa vào khai thác hơn 37 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31-3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng)- chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để xin ý kiến về phương án tổ chức phân luồng giao thông.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thông xe dự án theo yêu cầu, Ban Quản lý dự án 85 báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có ý kiến về một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phục vụ thông xe tuyến chính.

Thành phần 2 của dự án đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào khai thác. Ảnh: VŨ HỘI.

Đối với phương án tổ chức giao thông, khi đưa vào khai thác đoạn tuyến này sẽ tổ chức lưu thông cho các phương tiện chở người dưới 24 chỗ ngồi theo 2 chiều từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với hướng lưu thông từ trung tâm TP.HCM và Dầu Giây đi Vũng Tàu sẽ có 2 lộ trình để di chuyển.

Lộ trình 1: Các phương tiện đi từ trung tâm TP.HCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó tiếp tục đi qua trạm thu phí hướng Long Thành - Dầu Giây để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng làn đường bên phải (không có trạm kiểm soát thu phí) để đi Vũng Tàu.

Lộ trình 2: Các phương tiện đi từ trung tâm TP.HCM, Dầu Giây về đến nút giao quốc lộ 51 ra khỏi trạm thu phí, sau đó đi vào đường Bưng Môn (cách đó khoảng 1,1 km) và rẽ phải vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 3 đi qua địa bàn TP.HCM đã hoàn thiện. Ảnh: VH.

Đối với hướng lưu thông từ Vũng Tàu đi trung tâm TP.HCM và Dầu Giây, các phương tiện vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56 rồi rẽ phải để lên cầu vượt nhánh 1 tuyến T2 trái (đường vào sân bay Long Thành) sau đó, tiếp tục rẽ phải vào đường nhánh N7 để đi Dầu Giây hoặc rẽ trái để đi về TP.HCM.

Dự kiến đến ngày 30-3, toàn bộ các hạng mục còn lại như kết cấu áo đường, hệ thống an toàn giao thông (biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan…) sẽ hoàn thành.