Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác phát triển đường sắt hiện đại 01/06/2026 19:01

(PLO)- Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngành đường sắt hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng việc ký kết thỏa thuận chiến lược về quản lý, vận hành đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nhân lực.

Sáng 1-6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Công ty TNHH Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quản lý, vận hành, khai thác đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác TP Quảng Châu do ông Lại Chí Hồng, Phó thị trưởng TP Quảng Châu, dẫn đầu.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 14 đến 17-4 vừa qua.

Sau chuyến thăm, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Đẩy nhanh hợp tác phát triển đường sắt

Theo định hướng hợp tác giữa hai nước, một trong những lĩnh vực trọng tâm là tăng cường kết nối hạ tầng giao thông xuyên biên giới, đặc biệt là đường sắt, đường bộ và cửa khẩu.

Hai bên cũng hướng tới mở rộng các tuyến vận tải liên thông sang Trung Á và châu Âu nhằm thúc đẩy thương mại, logistics và chuỗi cung ứng.

VNR và Công ty TNHH Tập đoàn Metro Quảng Châu ký kết thoả thuận nhằm cụ thể hoá các chính sách của hai quốc gia. Ảnh: V.LONG

Trong lĩnh vực đường sắt, Việt Nam đánh giá cao việc phía Trung Quốc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, Trung Quốc cũng hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, cho biết ngành đường sắt Việt Nam đang tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.

Thứ nhất là khai thác an toàn, hiệu quả mạng lưới đường sắt quốc gia hiện có. Thứ hai là chuẩn bị các điều kiện để tham gia đầu tư, xây dựng, tiếp nhận và vận hành các tuyến đường sắt mới, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Bên cạnh đó là hướng tới phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và nhân lực.

Nhu cầu nhân lực lớn cho các tuyến metro

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, các đô thị lớn của Việt Nam sẽ cần nguồn nhân lực rất lớn để vận hành mạng lưới metro trong những năm tới.

Tại Hà Nội, theo quy hoạch đến năm 2035, thành phố sẽ đưa vào khai thác thêm 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 398 km. Hệ thống này dự kiến đáp ứng từ 35% đến 40% nhu cầu vận tải hành khách công cộng.

Sau năm 2035, Hà Nội tiếp tục phát triển thêm 5 tuyến mới và kéo dài 4 tuyến hiện hữu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đi tàu từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: CTV

Tại TP.HCM, đến năm 2035 dự kiến đưa vào khai thác 6 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 183 km, đảm nhận từ 30% đến 40% thị phần vận tải hành khách công cộng. Sau năm 2035, thành phố sẽ xây dựng thêm 4 tuyến mới và kéo dài 5 tuyến hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 327 km.

Trong bối cảnh đó, việc hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm vận hành đường sắt đô thị được đánh giá là cần thiết để chuẩn bị nguồn nhân lực và kinh nghiệm quản lý.

Hiện VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang phối hợp chào giá gói thầu ủy thác vận hành tuyến đường sắt nhẹ tại đảo Phú Quốc. Hai bên cũng hướng tới mở rộng hợp tác tại các dự án khác như tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép và các chương trình đào tạo nhân lực chuyên ngành.

Lãnh đạo VNR đề nghị phía Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, vận hành đường sắt liên đô thị; khai thác đường sắt điện khí hóa khổ tiêu chuẩn; phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và xây dựng hệ thống đường sắt thông minh.

Ông Lại Chí Hồng, Phó thị trưởng TP Quảng Châu, đánh giá cao vai trò của VNR trong chiến lược phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam. Ông thống nhất với các đề xuất hợp tác và cho rằng hai bên cần sớm thành lập liên danh để xúc tiến các dự án cụ thể.

Theo ông Lại Chí Hồng, sự hợp tác này sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia đạt khoảng 7.000 km theo quy hoạch đã được phê duyệt.