Cần Thơ kêu gọi đầu tư vào 85 dự án ở 10 lĩnh vực 29/05/2026 16:42

(PLO)- UBND TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư vào địa phương này đến năm 2030 với 85 dự án trên 10 lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là đô thị - nhà ở với 37 dự án.

Ngày 28-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định ban hành Danh mục dự án mời gọi đầu tư vào TP Cần Thơ đến năm 2030 (đợt 1).

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh: CTV

Theo đó, danh mục dự án mời gọi đầu tư vào TP Cần Thơ gồm 10 lĩnh vực với 85 dự án.

Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp có 14 dự án; hạ tầng cụm công nghiệp có 8 dự án; năng lượng có 6 dự án; xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung có 3 dự án; đô thị - nhà ở có 37 dự án; thương mại có 3 dự án; giáo dục có một dự án; kinh tế một dự án; du lịch có 5 dự án; nông nghiệp công nghệ cao có 7 dự án.

Trong đó, 5 dự án về du lịch gồm: Dự án khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Địa điểm thực hiện tại xã Phương Bình; diện tích khoảng 2.800 ha. Mục tiêu của dự án là làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lập dự án đầu tư du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật

Dự án Khu du lịch Ốc đảo Vàm Hồ, địa điểm tại ấp Vàm Hồ A, xã Cù Lao Dung; Diện tích dự kiến 250-300 ha (đất rừng phòng hộ). Mục tiêu là dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, giải trí, thể thao.

Dự án các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển giáp rừng ngập mặn, địa điểm tại ấp Vàm Hồ, Vàm Hồ A, Võ Thành Văn, An Nghiệp A, An Quới, xã Cù Lao Dung; Diện tích 1.800 ha (đất rừng phòng hộ). Mục tiêu là các khu du lịch kết hợp đô thị ven biển, khu chức năng dịch vụ tổng hợp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí hiện đại (casino, công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh), du lịch hội nghị hội thảo…

Dự án các khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn, địa điểm thực hiện tại ấp Vàm Hồ, Võ Thành Văn, An Quới, xã Cù Lao Dung. Diện tích 1.700 ha (đất rừng phòng hộ và đất bãi bồi ven biển). Mục tiêu dựa vào tài nguyên rừng ngập mặn để bảo khai thác các hoạt động du lịch dưới tán rừng trên cơ sở giữ gìn và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn theo dự án Khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cù Lao Dung.

Dự án khu du lịch sinh thái Đảo Khỉ, địa điểm tại ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung. Tổng diện tích 30 ha. Diện tích khu đất kêu gọi đầu tư là 19,5 ha (đất rừng phòng hộ). Mục tiêu là du lịch sinh thái dưới tán rừng kết hợp với Khu du lịch Ốc đảo Vàm Hồ, chỉ đầu tư một số công trình lưu trú dưới tán rừng; Tiếp cận khu du lịch bằng đường thủy; Bố trí một bến du thuyền tại Đảo Khỉ ở vị trí cửa sông Cồn Tròn.

