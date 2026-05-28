Khởi công dự án nhà ở gần 1.900 tỉ đồng cho lực lượng Công an tại Cần Thơ 28/05/2026 19:49

(PLO)- Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Cần Thơ vừa được khởi công có quy mô 943 căn hộ, góp phần ổn định đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Chiều 28-5, Bộ Công an phối hợp Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 31.000 m² tại khu vực trung tâm TP Cần Thơ, gồm 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại. Tổng mức đầu tư gần 1.900 tỉ đồng.

Đây là công trình được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tạo nền tảng an cư để lực lượng công an yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Công trình gồm các khối nhà cao 20 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 116.000 m², dự kiến phục vụ hơn 2.800 cư dân. Ngoài các hạng mục nhà ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng và không gian cây xanh.

Dự án tọa lạc tại số 66 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, nằm cạnh trục giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện đến trung tâm hành chính, thương mại và các đầu mối giao thông lớn của thành phố.

Trung tướng Đặng Hồng Đức,Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khởi công

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai từ năm 2026, thi công trong giai đoạn 2026-2028 và dự kiến đưa vào sử dụng vào quý II-2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị trong việc chuẩn bị để dự án được khởi công đúng kế hoạch. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, bảo đảm việc xét duyệt, bố trí nhà ở công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thời gian qua lực lượng công an đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc khởi công dự án không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng công an, nhất là những trường hợp còn khó khăn về nhà ở.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND phố Cần Thơ

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hiện có khoảng 2.400 cán bộ, chiến sĩ đăng ký nhu cầu nhà ở, cho thấy tính cấp thiết của dự án. Việc xét duyệt, bố trí nhà ở sẽ được thực hiện công khai, ưu tiên cán bộ trực tiếp chiến đấu và những trường hợp khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án, đánh dấu bước khởi đầu cho công trình nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân tại TP Cần Thơ.

Dự án được kỳ vọng góp phần tạo môi trường sống ổn định, lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.