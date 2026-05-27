Cần Thơ quyết liệt tháo gỡ khó khăn vật liệu cho cao tốc trục ngang 27/05/2026 19:25

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công cho dự án cao tốc trục ngang đoạn qua địa bàn TP.

Chiều 27-5, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (cao tốc trục ngang) đoạn qua địa bàn TP.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 57km, tổng mức đầu tư hơn 13.525 tỉ đồng, qua địa bàn tỉnh An Giang.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua TP Cần Thơ hiện gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá. Ảnh: CHÂU ANH

Dự án thành phần 2, 3, 4 qua địa bàn TP Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 132km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỉ đồng, do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - nông nghiệp làm chủ đầu tư.

Báo cáo của chủ đầu tư cho thấy, đến nay tổng sản lượng thi công toàn dự án đạt gần 57%. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt gần 58%; dự án thành phần 3 đạt hơn 60% và dự án thành phần 4 đạt hơn 53,5%.

Theo đánh giá, tiến độ thực hiện các cầu trên tuyến hiện đạt và vượt tiến độ đề ra, còn phần tuyến chính còn một số đoạn chưa đạt tiến độ. Nguyên nhân là do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường ban đầu còn chậm.

Chủ đầu tư nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là nguồn vật liệu cát, đá. Cụ thể, dự án cần hơn 16 triệu m3 cát và hơn 4 triệu m3 đá, đến thời điểm này đã xác định nguồn cung và đưa về công trường hơn 10 triệu m3 cát và 0,8 triệu m3 đá.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan liên quan thúc tiến độ cao tốc trục ngang đoạn qua TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ đầu tư cho biết một số mỏ cát được điều phối hỗ trợ cho dự án hiện đang dừng cung cấp vì sau khi đổi biện pháp khai thác, cát không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ thi công do lẫn tạp chất. Trong khi đó, công suất khai thác tại một số mỏ không đáp ứng nhu cầu thi công; một số mỏ cát được cấp cho dự án lại chưa xác định được thời gian khai thác.

Tại buổi làm việc, các nhà thầu cũng nêu ý kiến về khó khăn đối với nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Đại diện các sở, ngành cũng nêu ý kiến giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận xét một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Đơn cử, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các sở ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu còn chưa chặt chẽ.

Các nhà thầu thiếu chủ động trong việc tìm kiếm mỏ vật liệu cát, đá để đề xuất với chủ đầu tư, đề xuất UBND TP. Cạnh đó, một số mỏ cát khi khảo sát đánh giá chất lượng, trữ lượng không đạt tiêu chuẩn nên phải tìm mỏ khác thay thế…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CHÂU ANH

Khẳng định đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Cần Thơ và ĐBSCL, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng lại đường gant tiến độ của dự án một cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, máy móc quyết liệt tổ chức thi công đảm bảo 30-7-2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến theo kế hoạch. Ngoài ra, cần tiếp tục chủ động rà soát nguồn vật liệu làm cơ sở đề xuất với chủ đầu tư để tham mưu UBND TP có văn bản đề nghị các tỉnh hỗ trợ phân bổ ưu tiên cung cấp cho dự án.

Đối với chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phối hợp với các nhà thầu khẩn trương rà soát lại nhu cầu thực tế vật liệu cát, đá theo từng giai đoạn thi công dự án. Từ đó, căn cứ vào tình hình thi công thực tế để phân bổ, điều chỉnh khối lượng cát, đá của các nhà thầu đang thừa sang cho đơn vị đang thiếu.

"Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại nhu cầu sử dụng cát biển để phục vụ gia tải tuyến chính. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng cát biển thì thực hiện thủ tục đóng mỏ, chuyển cho đơn vị khác khai thác. Đến 31-5 phải hoàn tất việc rà soát và có báo cáo chính thức cho UBND TP xử lý dứt điểm" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.