Cần Thơ: Đề xuất 359 thủ tục liên quan đến bãi bỏ quy định, cắt giảm giấy tờ 27/05/2026 15:42

(PLO)- 10 sở thuộc UBND TP Cần Thơ đã đề xuất 359 thủ tục liên quan đến bãi bỏ quy định, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thông tin phải cung cấp và tái sử dụng dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi quy định, cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Các đơn vị có đề xuất gồm Sở Tư pháp 83 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Môi trường 74 thủ tục; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 61 thủ tục; Sở Xây dựng 41 thủ tục.

Sở Y tế 33 thủ tục; Sở Nội vụ 28 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ 19 thủ tục; Sở Dân tộc và Tôn giáo 10 thủ tục; Sở Giáo dục và Đào tạo 6 thủ tục; Sở Công thương 4 thủ tục.

Các nội dung rà soát tập trung vào việc rà soát quy định về thời gian, trình tự thực hiện và yêu cầu xuất trình giấy tờ, thành phần hồ sơ và thông tin phải cung cấp.

Trong đó, nhiều thành phần hồ sơ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được cơ quan nhà nước cấp trước đó, do đó có thể khai thác, tái sử dụng dữ liệu điện tử nhằm giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp lại giấy tờ.

Nhiều thông tin về nhân thân cá nhân, cư trú, tình trạng hôn nhân, thông tin tổ chức doanh nghiệp… hiện đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhưng vẫn được yêu cầu kê khai lặp lại ở nhiều thủ tục hành chính khác nhau.

Nguồn dữ liệu được đề xuất khai thác chủ yếu gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch điện tử, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, xuất nhập cảnh, khoa học và công nghệ, học bạ số…

Qua đó góp phần giảm giấy tờ phải nộp, giảm thông tin phải kê khai lại, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, Cần Thơ kiến nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu cho địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm việc tái sử dụng dữ liệu được thực hiện thuận lợi, thống nhất và hiệu quả…