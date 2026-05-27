Bắt Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn sau vụ sạt lở đá khiến 3 người chết ở Thanh Hóa 27/05/2026 13:54

(PLO)- Liên quan đến vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra ở xã Cẩm Tú khiến 3 người tử vong, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để làm rõ các sai phạm quá trình khai thác không đúng quy định.

Chiều 27-5, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để điều tra các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú, khiến 3 người tử vong.

Trước đó, như PLO đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5 xảy ra vụ sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú. 3 nạn nhân vụ sạt lở bị vùi lấp đã tử vong gồm các anh Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, đều ngụ tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Hiện trường vụ sạt lở đá, khiến 3 công nhân tử vong thương tâm. Ảnh: ĐT

Cùng thời điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh có văn yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác CHCN; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác CHCN, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.