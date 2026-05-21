Hiện trường vụ sạt lở đá làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh có văn yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác CHCN; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác CHCN, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.