Hiện trường vụ sạt lở đá làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

(PLO)- Vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 người tử vong.
Sáng 21-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng liên quan đã tìm thấy toàn bộ các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở đá xảy ra chiều ngày 20-5.
Clip xuyên đêm tìm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở đá nghiêm trọng ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong.
Ba nạn nhân vụ sạt lở bị vùi lấp đã tử vong gồm các anh Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) đều ngụ ở tỉnh Lào Cai.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đã xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.
Đến khoảng 6 giờ 30 sáng 21-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy một nạn nhân bị vùi lấp dưới đất đá.
Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày 21-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy nạn nhân còn lại.
Sau khi tìm thấy nạn nhân, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục, đồng thời bàn giao cho các gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng.
Trước đó, như PLO đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5 đã xảy ra vụ sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú. Vụ sạt lở đá khiến một người tử vong, hai người khác mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất mất tích, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh có văn yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác CHCN; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác CHCN, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.

ĐẶNG TRUNG
