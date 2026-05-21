Công an TP.HCM tìm người liên quan vụ chiếm đoạt tài sản qua mạng 21/05/2026 11:13

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm bà Nguyễn Thị Bích Vân để làm rõ vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra vào tháng 8-2025, do một số người chưa rõ lai lịch thực hiện, được phát hiện từ đơn trình báo của bà Trịnh Thị H.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định bà Nguyễn Thị Bích Vân (34 tuổi; ngụ số 122/27/784 Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP.HCM) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện bà Vân đã vắng mặt tại địa phương, chưa rõ nơi ở.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị bà Nguyễn Thị Bích Vân hoặc ai biết thông tin về bà Vân, hãy liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM để phối hợp giải quyết.

Người dân có thông tin liên quan có thể đến địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSHS: 069.3187.200.

Ngoài ra, người dân có thể trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổ công tác số 4, Phòng CSHS Công an TP.HCM) tại địa chỉ: số 340 Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), số điện thoại: 0901.357.073.