7 sĩ quan công an được biệt phái đến Thanh tra Chính phủ 20/05/2026 21:50

Ngày 20-5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định về việc tiếp nhận sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái.

7 sĩ quan công an được biệt phái về công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ảnh: TTCP

Theo đó, quyết định tiếp nhận biệt phái công khai có thời hạn đối với 7 sĩ quan công an nhân dân về công tác tại Thanh tra Chính phủ, kể từ ngày 18-5-2026 gồm: Thượng tá Tô Quang Minh, Bộ Công an; Thượng tá Phạm Chí Đại, Công an TP Huế; Thượng tá Trần Vân Trường, Công an tỉnh Thái Nguyên; Trung tá Lưu Thanh Tùng, Công an tỉnh Lạng Sơn; Thượng tá Nguyễn Nam Đông, Bộ Công an; Thiếu tá Phạm Tiến Hiến, Bộ Công an; Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Hằng, Công an TP Huế.

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chúc mừng các sĩ quan công an được tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu, biệt phái công tác về Thanh tra Chính phủ và chúc mừng ông Tô Quang Minh giữ chức vụ Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, đây đều là các cán bộ, chiến sĩ được đào tạo bài bản, có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công an; đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao; công nghệ thông tin, trinh sát...

Trong quá trình công tác, các cán bộ đã có những thành tích được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTCP

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã rất quan tâm đến công tác cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra.

Việc tiếp nhận các sĩ quan công an biệt phái là chủ trương được các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thống nhất cao và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đánh giá việc bổ sung nhân lực từ nguồn sĩ quan Công an biệt phái là giải pháp cần thiết để tăng cường năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thanh tra vì chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ có mối liên hệ rất chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân.

Đây là cơ hội tốt để kết hợp và phát huy những sở trường, thế mạnh của 2 cơ quan, với tinh thần chủ động trao đổi, chia sẻ lẫn nhau những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ và nhận diện các dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, cùng nhau làm rõ, đánh giá, đối chiếu với quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác, khách quan trong công tác thanh tra và các mặt công tác khác của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh trên tinh thần chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, nhằm mục đích chung là hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, đề nghị các cán bộ biệt phái tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân trong nhiệm vụ mới tại Thanh tra Chính phủ. Nhanh chóng hòa nhập, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp, gắn bó mật thiết tại đơn vị mới. Chủ động chia sẻ kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Về phía Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị lãnh đạo, công chức các cục, vụ, đơn vị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường làm việc, phương tiện, cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để các sĩ quan biệt phái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể cơ quan Thanh tra Chính phủ ngày càng vững mạnh.