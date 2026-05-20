Đảng ủy UBND TP.HCM: Đào tạo cán bộ phải gắn với thực tiễn trong giai đoạn mới 20/05/2026 10:22

(PLO)- Ký kết hợp tác đào tạo gần 1.700 học viên trong năm 2026 với Học viện Cán bộ TP.HCM, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM yêu cầu nội dung bồi dưỡng cán bộ phải lấy thực tiễn làm trung tâm nhằm giải quyết triệt để các vấn đề mới đặt ra của TP.

Sáng 20-5, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết trọng tâm, trụ cột của Trung ương.

Quán triệt nhiều chương trình hành động

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM đến các điểm cầu cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TP.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP. Ảnh: LÊ THOA

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND TP; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.

Hội nghị còn có sự tham gia của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh UBND TP…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chuyên đề 1 về những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị, điều hành; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Chuyên đề 2, hội nghị tập trung quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện các nghị quyết trụ cột mới của Trung ương, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và TP trong thời kỳ mới.

Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Đồng thời, khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026.

Đào tạo cán bộ phải gắn liền với thực tiễn

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu khai giảng tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Từ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP và Học viện Cán bộ TP đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với sáu nội dung trọng tâm. Cụ thể, công tác đào tạo của năm 2026 được xác định với 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút gần 1.700 học viên tham gia.

Bà Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian sắp tới.

Ban Tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026 nhận quyết định thành lập. Ảnh: LÊ THOA

Bà đề nghị cấp ủy, cơ sở Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, lấy yêu cầu thực tiễn làm trung tâm cho công tác đào tạo. Đặc biệt, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với những vấn đề thực tiễn đặt ra của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, gắn với mô hình chính quyền địa phương các cấp. Đảm bảo phương châm "học để làm việc, học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra", tránh tình trạng hình thức, nặng về lý thuyết mà thiếu tính ứng dụng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; xây dựng các luận cứ khoa học vững chắc nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP trong giai đoạn sắp tới.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự vững vàng trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội; có kỹ năng nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề và phân tích, định hướng dư luận trong thời gian sắp tới.