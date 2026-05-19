Lan tỏa 358 'bông hoa đẹp' học và làm theo Bác tại TP.HCM 19/05/2026 11:36

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành nếp quen trong mỗi người, mỗi tổ chức.

Sáng 19-5, Thành ủy long trọng tổ chức Lễ Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Buổi tuyên dương được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026) và TP.HCM chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Chương trình nghệ thuật tại buổi tuyên dương. Ảnh: THANH THÙY

Dự lễ tuyên dương có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tuyên dương 358 cá nhân, tập thể điển hình học Bác

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tại TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THÙY

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trong buổi lễ tuyên dương hôm nay, Thành ủy TP.HCM đặc biệt ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

“Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng 'hơi thở' của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc 'làm theo Bác' trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố”- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Ở từng lĩnh vực đều có những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Có thể kể đến tập thể cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới, xã Bình Chánh… đã học Bác ở tinh thần tận tụy trong phục vụ nhân dân, triển khai hiệu quả các mô hình giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu việc đi lại của người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Dương Anh Đức trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THÙY

Trong lĩnh vực y tế, nhiều cán bộ y tế tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân. Bên cạnh đó là các tấm gương giàu lòng nhân ái với những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thắm đượm nghĩa tình của những công dân TP mang tên Bác.

Trong sản xuất, có thể kể các tấm gương, tập thể đã tập trung cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, giữ vững kỷ luật lao động, trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên với mô hình “tổ sản xuất làm theo Bác gắn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn lao động”.

Đó còn là các giảng viên, giáo viên miệt mài, tìm tòi, sáng tạo, cống hiến tâm sức cho sự nghiệp “trồng người”.

Hay những cán bộ khu phố, ấp luôn tận tụy đến từng hộ gia đình, khu nhà trọ để nắm bắt khó khăn, vận động hỗ trợ, giúp dân, xây dựng các khu phố, ấp văn minh, xanh, sạch, đẹp…

Từ những 'bông hoa' đẹp đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tin tưởng rằng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương hôm nay sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân TP mang tên Bác Hồ.

Để học tập Bác trở thành nếp quen

Để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là các mục tiêu của năm 2026, các nghị quyết mới, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Dương Anh Đức trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THÙY

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên ba nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cụ thể hóa Quy định 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp.

Lãnh đạo Thành ủy cũng cho rằng cần sát sao, kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm việc phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Lãnh đạo Thành ủy cùng chụp hình kỉ niệm với các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động 'tự giác, tự soi, tự sửa', thành 'nếp quen' trong mỗi người, mỗi tổ chức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

"Tin tưởng TP.HCM sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả TP là một 'vườn hoa đẹp' làm theo Bác, chung tay xây dựng Thành phố năng động, văn minh, nghĩa tình, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới", bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.