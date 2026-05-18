Khánh thành công trình thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ 18/05/2026 19:09

(PLO)- Khu thác được thiết kế với 9 hồ nước, 9 tầng thác liên tục chảy, tượng trưng cho tình mẫu tử dạt dào, bền bỉ.

Chiều 18-5, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Tới dự lễ và cắt băng khánh thành có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Nghệ An.

Công trình thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỉ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Đây là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1943 ngày 27-11-2020.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, cảm ơn Tập đoàn T&T Group.

Công trình chính thức được khởi công vào tháng 11-2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Được lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc của dân tộc Việt Nam: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, thác được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn biểu tượng cho 9 chữ: Sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái.

Công trình thác 9 tầng.

Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, “ước lệ” cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Về tổng thể, thác bao gồm 3 hạng mục chính: Khu hồ nước trung tâm, khu suối - thác và khu đường dạo cảnh quan, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa.

Điểm nhấn của khu trung tâm là hồ nước lớn với đường kính 21m được cách điệu như mặt gương lớn, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, cho biết thác 9 tầng là một công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về mặt văn hóa, tâm linh và triết lý dân tộc.

Việc khánh thành công trình đúng dịp Lễ hội Làng Sen năm 2026 được kỳ vọng góp phần tạo thêm không gian văn hóa - tâm linh giàu ý nghĩa, phục vụ nhân dân và du khách về dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Đồng thời lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.