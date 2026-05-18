Công an xử lý 2 người thi hộ, nhờ thi hộ chứng chỉ tiếng Anh để lấy bằng thạc sĩ 18/05/2026 08:46

(PLO)- Công an TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người có hành vi thi hộ và nhờ người thi hộ tại một kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh để lấy bằng thạc sĩ.

Ngày 18-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 2 trường hợp gian lận thi cử tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sáu bậc tiếng Anh. Kỳ thi này do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

Theo hồ sơ, do cần chứng chỉ B2 gấp để hoàn tất thủ tục lấy bằng Thạc sĩ nhưng không tự ôn tập, ĐTM đã nhờ TDMG đi thi hộ mình. Hành vi gian lận này đã bị lực lượng chức năng và nhà trường phát hiện ngay trong kỳ thi.

Căn cứ quy định, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai người theo Nghị định 04/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 127/2021). Trong đó, riêng người có hành vi nhờ người thi hộ là ĐTM đã phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân không nên vì áp lực bằng cấp mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Gian lận thi cử không chỉ làm mất tính công bằng của kỳ thi mà còn để lại "vết nhơ" trong hồ sơ cá nhân của mỗi người.

Tùy vào mức độ và tính chất, hành vi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nỗ lực học tập và trung thực trong thi cử để đảm bảo giá trị thực của bằng cấp.