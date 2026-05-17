Khởi tố vụ án nhóm người đi trên xe Lexus đánh 2 cô gái trên phố Hoàng Cầu 17/05/2026 06:02

(PLO)- Liên quan đến vụ hai cô gái tố bị nhóm người hành hung rồi lên xe Lexus, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu vào đêm 14-5.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Như PLO đã thông tin ngày 15-5, mạng xã hội đang xôn xao clip cô gái bị hành hung cạnh ô tô hiệu Lexus trên phố Hoàng Cầu (TP Hà Nội).

Clip ghi nhận cô gái bị nam tài xế đi xe Lexus có hành vi dùng chân đạp thẳng vào người. Sau đó, cô gái và nhóm người xảy ra cãi nhau.

Cô gái cho rằng nam tài xế xe Lexus buông lời trêu ghẹo và do không nghe rõ và cũng không không có nghĩa vụ phải trả lời người đàn ông.

Cô gái cũng cho rằng bản thân và bạn đã bị quấy rối bằng lời nói và cả hành vi hành hung, xô xát.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội xác định những người liên quan trong vụ việc gồm NHM (44 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), PVD (44 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), NTT (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), NTT (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên) và hai cô gái VHL (25 tuổi, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), NGH (25 tuổi, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Công an làm việc với những người liên quan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của một tòa nhà ở địa bàn phường Đống Đa.