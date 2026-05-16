Khánh Hòa: Đề xuất khen cá nhân, tập thể phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa 16/05/2026 09:49

(PLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn với thủ đoạn đầu tư tiền ảo qua sàn giao dịch điện tử “3commas.asia”.

Ngày 16-5, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị đã đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xét tặng bằng khen cho tập thể Công an tỉnh và hai cá nhân.

Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, xử lý đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, có quyết định về việc tặng giấy khen cho hai tập thể, năm cá nhân đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: AB

Theo hồ sơ, khoảng tháng 7-2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một nhóm nghi phạm ở nhiều địa phương khác nhau có biểu hiện nghi vấn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Nhóm này hoạt động thông qua hình thức tổ chức, lôi kéo, dụ dỗ nhiều cá nhân tham gia đầu tư tiền mã hóa trên sàn giao dịch điện tử “3commas.asia”. Trong đó có nhiều người là bị hại sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa.

Để thu hút nạn nhân, nhóm này lan truyền thông tin sai lệch về một "Bot Trade" thông minh - công cụ giao dịch tự động được quảng cáo có khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày.

Lãi suất hấp dẫn này được tính tùy theo gói đầu tư, bắt đầu từ mức tối thiểu 2.000 USDT (hơn 50 triệu đồng) và lên đến 30.000 USDT (hơn 750 triệu đồng).

Không dừng lại ở lợi nhuận trực tiếp, hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp để khuyến khích lan tỏa. Theo đó, nhà đầu tư nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới (hoa hồng trực tiếp) và cả hoa hồng từ lợi nhuận mà người được giới thiệu tạo ra (hoa hồng gián tiếp).

Nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, các đối tượng chính cư trú tại các địa bàn ngoài tỉnh, thường xuyên di chuyển, không có nơi ở cố định, số người bị hại lớn, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, truy xét những người liên quan trên.

Ngày 21-10-2025, ban chuyên án tổ chức lực lượng phá án, bắt giữ nhóm nghi phạm, gồm, Ngọ Quang Sơn (ngụ Thái Nguyên), Ngô Thành Long (ngụ Ninh Bình), Nguyễn Thị Minh (ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc ( ngụ TP Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (ngụ TP Hà Nội). Những người này có độ tuổi từ 37 đến 64.

Trong đó, Ngọ Quang Sơn được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế hệ thống giả mạo và phân công vai trò cho các thành viên khác. Còn Ngô Thành Long là người trực tiếp chuyển tiền chiếm đoạt về ví trung gian.

Theo cảnh sát, thực chất, hệ thống do Ngọ Quang Sơn, Ngô Thành Long tổ chức không hề có "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt và chia nhau.

Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của bốn bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã khởi tố nhóm nghi phạm này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm những bị hại khác.