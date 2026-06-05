Vụ sập lan can sông Hồng: Khởi tố 1 giám đốc và phó chủ tịch xã 05/06/2026 19:48

(PLO)- Từ những hình ảnh lan can đá bờ sông Hồng đổ gãy sau bão Yagi, công an đã vào cuộc điều tra khởi tố nhiều bị can.

Ngày 5-6, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết từ những hình ảnh lan can đá bờ sông Hồng đổ gãy sau bão Yagi (cơn bão số 3 năm 2024) gây bức xúc dư luận, đến nay vụ án đã tiếp tục được mở rộng điều tra.

Giám đốc Nguyễn Đức Giang bị khởi tố. Ảnh: CA.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm hai bị can gồm: Đào Minh Khánh (50 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Đức Giang (39 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Khánh nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Lào Cai (trước sáp nhập), trú phường Lào Cai.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Đào Minh Khánh. Ảnh: Công an.

Hai bị can Khánh và Giang liên quan đến các sai phạm liên quan công trình lan can đá bờ sông Hồng trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum).

Sai phạm tại công trình này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỉ đồng.

Trước đó, liên quan đến các sai phạm nêu trên, tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bốn bị can liên quan vụ án gồm: Phạm Khắc Phương (nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai cũ), Vũ Tuấn Anh (cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San), Cao Kim Cương (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hùng Mạnh) về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Nguyễn Thu Hà (cán bộ UBND phường Cam Đường cũ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.