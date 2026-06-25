Khởi tố 1 người đàn ông đổ trái phép gần 600 tấn chất thải rắn 25/06/2026 19:22

Ngày 25-6, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra bước đầu xác định Lê Văn Cường không có giấy phép môi trường, cũng không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, người này vẫn ký kết hợp đồng với các công ty sản xuất vật liệu xây dựng để thu gom các tấm fiber cement (tấm xi măng sợi) hỏng, thải bỏ phát sinh trong quá trình sản xuất.

Hiện trường khu vực đổ thải trái phép. Ảnh: CATN

Sau khi tiếp nhận lượng chất thải nói trên, thay vì chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, Cường đã bán lại cho nhiều cá nhân có nhu cầu trên địa bàn lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, vào tháng 2-2026, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn công nghiệp ngành xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng cùng Công an xã Cần Giuộc tiến hành kiểm tra.

Nơi Cường đổ rác trái phép. Ảnh: CATN

Tại hiện trường ở ấp Long Hậu 1, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Văn Cường đang điều khiển xe ô tô tải đổ trái phép các tấm fiber cement hỏng, thải bỏ. Khối lượng chất thải được xác định gần 600 tấn rác, được đánh giá có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý đúng quy định.