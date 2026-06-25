Kiểm tra 2 trang trại heo, phát hiện nước thải có chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn hơn 31 lần 25/06/2026 15:32

(PLO)- Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải tại hai cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn ở xã Long Hòa, TP.HCM cho thấy hàng loạt chỉ tiêu ô nhiễm vượt xa quy chuẩn kỹ thuật môi trường, có thông số vượt hơn 31 lần mức cho phép.

Ngày 25-6, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng Công an xã Long Hòa, các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi heo có hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3, Phòng PC08 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi heo, ghi nhận tình trạng nước thải từ hệ thống xử lý chảy ra môi trường theo hướng đổ vào sông Thị Tính. Ảnh: XUÂN MINH

Tiếp tục xác minh, xử lý các cơ sở chăn nuôi xả thải

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã Long Hòa cho biết đơn vị đang tiếp tục đối chiếu kết quả thử nghiệm các mẫu nước thải được lấy tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

Theo vị đại diện, kết quả phân tích ban đầu cho thấy nhiều chỉ tiêu môi trường vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Các mẫu nước được lấy tại vị trí xả thải từ các cơ sở chăn nuôi heo có dòng chảy dẫn ra sông Thị Tính.

"Căn cứ kết quả thử nghiệm, quy mô hoạt động của cơ sở, lưu lượng xả thải và các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, địa phương sẽ xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật", đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã Long Hòa cho biết.

Ngoài việc đánh giá mức độ vi phạm về môi trường, cơ quan chức năng cũng đang rà soát, xác minh các hồ sơ, giấy phép liên quan đến hoạt động chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải và các thủ tục pháp lý khác của các cơ sở được kiểm tra.

Mẫu nước thải được thu giữ theo đúng quy trình kỹ thuật, niêm phong và chuyển đơn vị chuyên môn phân tích nhằm làm rõ mức độ ô nhiễm trước khi chảy ra sông Thị Tính. Ảnh: XUÂN MINH

Trước đó, ngày 2-6, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Công an xã Long Hòa tiến hành kiểm tra đột xuất hai hộ kinh doanh chăn nuôi heo trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận nước thải từ hệ thống biogas và hồ lắng của các cơ sở đang chảy ra môi trường thông qua các đường thoát nước dẫn về sông Thị Tính. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu mẫu nước theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ công tác giám định và xử lý.

Nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn từ 4 đến hơn 31 lần

Cơ sở đầu tiên được kiểm tra là hộ kinh doanh bà LTH tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa. Cơ sở này đăng ký hoạt động chăn nuôi và sản xuất giống heo với quy mô khoảng 3.800 con heo thịt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy 6/7 chỉ tiêu môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62:2025/BTNMT.

Cán bộ chức năng lấy mẫu nước thải tại miệng ống xả của cơ sở chăn nuôi heo để phục vụ công tác giám định, đánh giá chất lượng nước và xác định dấu hiệu vi phạm môi trường. Ảnh: XUÂN MINH

Trong đó, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) đạt 168 mg/L, vượt 4,2 lần; tổng Nitơ đạt 78,5 mg/L, vượt gần 4 lần; tổng Phốt pho đạt 39 mg/L, vượt gần 10 lần; Coliform đạt 11.000 MPN/100 mL, vượt 3,67 lần quy chuẩn.

Đáng chú ý, chỉ tiêu BOD5 đạt 900 mg/L, vượt 22,5 lần mức cho phép; COD đạt 2.144 mg/L, vượt gần 33 lần quy chuẩn. Đây là các chỉ số phản ánh trực tiếp mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh ông LQT tại xã Long Hòa, đang chăn nuôi khoảng 1.800 con heo.

Kết quả phân tích mẫu nước thải tại cơ sở này cũng ghi nhận nhiều thông số vượt chuẩn ở mức rất cao. Cụ thể, TSS đạt 230 mg/L, vượt 5,75 lần; tổng Nitơ đạt 196,1 mg/L, vượt 9,8 lần; tổng Phốt pho đạt 62,5 mg/L, vượt 15,6 lần; Coliform vượt 4,3 lần quy chuẩn.

Đặc biệt, chỉ tiêu BOD5 đạt 860 mg/L, vượt 21,5 lần; COD đạt 2.048 mg/L, vượt tới 31,5 lần mức cho phép.

Theo đó, COD và BOD5 là những chỉ số quan trọng phản ánh lượng chất hữu cơ có trong nước thải. Khi các thông số này vượt ngưỡng nhiều lần, nguồn nước tiếp nhận có nguy cơ bị suy giảm oxy hòa tan nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh.

Hệ thống hồ lắng tại một cơ sở chăn nuôi heo được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu thực tế với hồ sơ pháp lý và quy trình xử lý chất thải đã đăng ký. Ảnh: XUÂN MINH

Bên cạnh đó, hàm lượng Nitơ và Phốt pho cao còn có thể gây hiện tượng phú dưỡng hóa nguồn nước, làm tảo phát triển bất thường, ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trên diện rộng.

Đáng chú ý, các mẫu nước đều được lấy tại vị trí miệng ống xả trước khi dòng nước chảy ra sông Thị Tính. Nếu việc xả thải diễn ra thường xuyên và không được xử lý đạt quy chuẩn, nguy cơ tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước trên tuyến sông này là rất lớn.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc, kết quả thử nghiệm, biên bản kiểm tra và các mẫu giám định đã được chuyển cho cơ quan chức năng địa phương để tiếp tục xác minh, đánh giá mức độ vi phạm và xử lý theo quy định.