Hàng ngàn người khống chế vụ cháy rừng lớn ở Nghệ An 22/06/2026 19:35

(PLO)- Sau khi huy động hàng ngàn người cùng nhiều phương tiện, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, Nghệ An.

Chiều 22-6, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đám cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn đã cơ bản được khống chế. Hiện các lực lượng tiếp tục bám hiện trường, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy âm ỉ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy rừng gần nhà dân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21-6, cháy rừng bùng phát tại khoảnh 2 và khoảnh 3, tiểu khu 1019A, thuộc khu vực xóm 2, xã Thiên Nhẫn. Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, UBND xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện trạng khu vực cháy gồm trảng cỏ, lau lách, cây bụi và một số diện tích rừng thông, keo phân bố thưa. Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy.

Lực lượng chức năng chữa cháy rừng.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động rất đông người tham gia chữa cháy trong đêm. Tham gia ứng cứu có lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng chính quyền địa phương và người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động bổ sung hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 764, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các trang thiết bị tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng…

Các mũi chữa cháy được triển khai đồng loạt để mở đường băng cản lửa, phát dọn thực bì, khoanh vùng đám cháy và ngăn ngọn lửa lan rộng sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng căng mình dập lửa ở rừng xã Thiên Nhẫn.

Ngay trong đêm 21-6, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sáng 22-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo chữa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì quân số, phương tiện ứng trực; đồng thời cho biết sẽ đề nghị Sư đoàn 324, Quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng nếu tình hình diễn biến phức tạp.

Theo ông Võ Trọng Hải, trong điều kiện nắng nóng gay gắt, gió lớn kéo dài, việc mở các tuyến đường băng cản lửa và khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan, bảo vệ các diện tích rừng lân cận và bảo đảm an toàn cho khu dân cư dưới chân núi.

Vụ cháy rừng cơ bản được khống chế, không để lửa lan ra các khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", huy động tối đa nguồn lực để xử lý dứt điểm các điểm cháy còn sót, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đến chiều 22-6, với sự tham gia của hàng ngàn người cùng nhiều phương tiện, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thời gian gần đây, ở địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nguy cơ dễ cháy rừng.