Quảng Trị: Vất vả khống chế cháy rừng giáp ranh giữa 2 xã 25/05/2026 19:57

(PLO)- Dù đã điều động nhiều nhân lực nhưng đến nay đám cháy rừng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Chiều 25-5, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tiếp tục triển khai dập đám cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh 2 xã Quảng Ninh và Ninh Châu.

Hàng trăm người tham gia chữa cháy. Ảnh: MT

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 25-5 tại khu vực rừng keo nằm giữa 2 xã Quảng Ninh và Ninh Châu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân sự, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ và người dân chữa cháy.

Đám cháy rừng cơ bản được khống chế. Ảnh: MT

Tuy nhiên, việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng gay gắt, thực bì dày, gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh.

Bên cạnh đó, khu vực xảy ra cháy ở nhiều vị trí khác nhau, nguồn nước phục vụ chữa cháy ở xa nên việc tiếp nước mất nhiều thời gian.

Hiện lực lượng chữa cháy với hàng trăm người đang triển khai đồng thời nhiều phương án để dập lửa như sử dụng vòi phun nước kết hợp phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng.