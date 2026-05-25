Bắt giữ người đàn ông đâm chết con rể hàng xóm 25/05/2026 11:15

(PLO)- Sau khi nhậu, người đàn ông ở Đồng Tháp nhớ lại mâu thuẫn với hàng xóm nên đi tìm, sau đó ra tay đâm chết con rể hàng xóm.

Ngày 25-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Dương Tấn Cường (49 tuổi, ngụ xã Kim sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24-5, sau khi nhậu, Cường nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra trước đây với hàng xóm là bà NTC.

Hung khí vụ án

Cường sang nhà tìm bà C thì thấy anh NCH (31 tuổi, con rể của bà C) và hai bên xảy ra cự cãi. Mặc dù đã được can ngăn nhưng sau đó Cường về nhà lấy dao quay trở lại đâm trúng ngực anh H.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn đã nhanh chóng có mặt khống chế bắt giữ Cường.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.