3 thiếu niên cướp giật tiền của ông lão 70 tuổi 24/05/2026 12:18

(PLO)-Thấy ông lão 70 tuổi đang chống gậy mang theo 1,5 triệu đồng, ba thiếu niên áp sát giả vờ hỏi đường rồi cướp giật tiền.

Ngày 24-5, Công an xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý ba thiếu niên có hành vi cướp giật tài sản của một người lớn tuổi.

Ba thiếu niên có hành vi cướp giật được xác định, gồm: PCT (11 tuổi), N (13 tuổi) và L (15 tuổi, cùng ngụ xã Đăk Đoa).

Camera an ninh ghi lại cảnh ba thiếu niên cướp giật tiền, rồi lái xe chạy trốn. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 ngày 19-5, ông R (70 tuổi, ngụ làng Bối, xã Đăk Đoa) chống gậy đi bộ đến quán tạp hóa để mua thức ăn. Phát hiện ông R lớn tuổi, đi lại khó khăn nên nhóm thiếu niên nảy sinh ý định cướp giật tiền.

Lúc này, nhóm thanh niên giả vờ hỏi đường, tiếp cận ông R và bất ngờ giật toàn bộ số tiền 1,5 triệu đồng rồi lên xe chạy thoát.

Ngay sau đó, Công an xã Đăk Đoa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, xác định nhóm thiếu niên cướp giật. Tại cơ quan công an, các thiếu niên khai nhận cướp giật để lấy tiền tiêu xài.