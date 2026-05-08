Thanh niên lái xe máy trộm cắp đi cướp giật tài sản 08/05/2026 20:41

Ngày 8-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Võ Văn Tài (33 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ Công an xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng về vụ cướp tài sản xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày, người bị cướp là bà TTT (64 tuổi, ngụ xã Gò Nổi).

Nghi phạm Võ Văn Tài. Ảnh: CA

Theo trình báo, một nam thanh niên lạ mặt đi vào cửa hàng hỏi mua cây cảnh, sau đó bất ngờ dùng tay đánh bà T rồi giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ trước khi lên xe máy tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều tổ công tác phối hợp Công an xã Gò Nổi, xã Xuân Phú, phường Điện Bàn tập trung lực lượng xác minh, truy xét nóng.

Cảnh sát nhanh chóng xác định Tài là nghi phạm gây án, nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài khai khoảng 6 giờ sáng 4-5 trộm cắp chiếc xe SH Mode tại phường Điện Bàn rồi tìm nơi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Tài bán tài sản cướp giật được và vứt chiếc xe máy phi tang. Ảnh: CA

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đi ngang một căn nhà tại xã Thu Bồn, Đà Nẵng, thấy trên bàn ở hiên nhà có một điện thoại di động nhưng không người trông coi, Tài tiếp tục lẻn vào lấy trộm rồi rời đi.

Sau nhiều lần tìm nơi bán xe nhưng không được do không có giấy tờ, Tài chạy xe đến xã Gò Nổi. Tại đây, khi thấy bà T đeo dây chuyền vàng, Tài giả vờ hỏi chuyện để đánh lạc hướng rồi bất ngờ giật lấy mặt dây chuyền và nhanh chóng tẩu thoát.

Tài mang mặt dây chuyền bán cho tiệm vàng tại xã Xuân Phú với giá 6,7 triệu đồng, sau đó chạy xe SH Mode trộm được đến khu vực ven sông gần cầu An Phú, xã Xuân Phú vứt xuống sông.

Tiếp đến, Tài đến quán internet tại xã Xuân Phú chơi điện tử và bán chiếc điện thoại trộm được cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 800.000 đồng.